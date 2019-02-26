SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги NeoVim

В данном списке представлены программы для замены NeoVim. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на NeoVim, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 14 программ

Cursor AI
Cursor AI

Версия 3.25.6

Программа для написания программ с помощью нейросетей.

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Notepad++
Notepad++

Версия 8.9.8.1

Программа для редактирования текcтов и исходных кодов программ.

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (33)
Processing
Processing

Версия 4.5.7

Интегрированная среда разработки и одноименный язык программирования

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
Brackets
Brackets

Версия 2.2.1-17943

Редактор кода для веб-разработки

Оценок пока нет
PyCharm
PyCharm

Версия 252.23892.194

Интегрированная среда разработки на Python

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (11)
Thonny
Thonny

Версия 5.0.0

Программа для обучения программирования в Phyton

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (11)
Free Pascal
Free Pascal

Версия 1.0.12

Среда разработки на языке программирования Object Pascal

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Visual Studio Code
Visual Studio Code

Версия 1.107

Программа для удобного написания и редактирования исходных кодов программ

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (27)
NetBeans
NetBeans

Версия 26

Интегрированная среда разработки Java

Оценок пока нет
Eclipse
Eclipse

Версия 4.35.0

Интегрированная среда разработки

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
CodeBlocks
CodeBlocks

Версия 20.03

Программа для написания кода на языках C, C+, Fortrain

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
CCode
CCode

Версия 2.2.0

Среда разработки (IDE) для программирования на языке C

Оценок пока нет
HiAsm
HiAsm

Версия 4.4.186

Визуальный конструктор для разработки программ

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
IntelliJ IDEA
IntelliJ IDEA

Версия 2018.3.4

Унифицированная среда разработки программ на различных языках программирования

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)