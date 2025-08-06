SoftSalad СОФТСАЛАТ
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NeoVim

NeoVim

Программа для редактирования текста и работы с кодом программ.

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Актуальная версия 0.11.3
Скачать 12 MB
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История изменений

Версия 0.11.3

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