MATLAB — пакет профессиональных прикладных программ для решения широкого спектра задач, связанных с техническими вычислениями. MATLAB — это также программирования с интегрированной средой разработки, служащий для создания функций и скриптов. Основная особенность данного языка — широкие возможности по работе с матрицами.

MATLAB — платное программное обеспечение с возможностью пробного использования в течение 30 дней (нужна регистрация на официальном сайте). Для работы MATLAB требуется компьютер под управлением 64-рязрядной ОС Windows 7 SP1 или 10 (версии 1709 или выше)

Функции MATLAB

MATLAB предоставляет пользователям широкие возможности в решении задач по анализу данных, построению сложных графиков (визуализации наборов данных), разработки алгоритмов, созданию десктомпных и веб-приложений, выполнению крупномасштабных вычислений. Приведем лишь малую часть возможностей MATLAB по основным направлениям его использования.

Анализ данных

Возможности MATLAB обеспечивают инструментами для организации, очистки и анализа объемных данных из разных областей, как климатология, медицинские исследования, финансы и т.д. MATLAB обеспечивает:

Функционалом предварительной обработки различных типов данных, используемых инженерами и учеными из различных областей.

Инструментами по визуализации данных.

Тысячами встроенных функций для статистического анализа, машинного обучения и обработки массивов данных.

Инструментами автоматической упаковки полученных результатов анализов в свободно распространяемые сторонние программные компоненты.

Инструментами для генерации встраиваемого исходного кода в сторонние программы без необходимости ручного перекодирования алгоритмов.

Инструментами для автоматически генерируемых отчетов на основе проводимых пользователем анализов данных.

Визуализация данных

MATLAB обеспечивает пользователей широким набором встроенных графиков для визуализации данных, получения аналитических сведений и выявления основных закономерностей и тенденций.

При помощи соответствующего функционала возможно проведение исследований визуализаций без необходимости самостоятельного написания кода.

Возможно панорамирование, масштабирования и вращение графиков для удобного визуального исследования данных.

Добавление интерактивных аннотации к заголовкам, меткам осей и подсказкам по данным для передачи и выделения необходимой информации.

Возможность создания собственных настраиваемых визуализаций и их последующего использования так же, как и встроенных диаграмм MATLAB.

Прямой экспорт графиков публикационного качества для использования в статьях, плакатах и презентациях в виде изображений или файлов векторной графики, включая PDF, EPS и PNG.

Разработка алгоритмов

MATLAB позволяет разрабатывать алгоритмы намного быстрее, чем при использовании традиционных языков, таких как C, C ++ или Fortran. Здесь можно проверять концепции, изучать альтернативы дизайна и распространять созданные алгоритмы в такой форме, которая лучше всего подходит для разрабатываемого приложения. MATLAB предоставляет инструменты, необходимые для преобразования пользовательских идей в алгоритмы, в том числе:

Тысячи базовых математических, инженерных и научных функций.

Алгоритмы для конкретных приложений в таких областях, как обработка сигналов и изображений, проектирование элементов управления, финансовые вычисления и вычислительная биология.

Инструменты разработчика для редактирования, отладки и оптимизации алгоритмов.

Все эти возможности в сочетании с прикладными программами MATLAB, созданными мировым сообществом пользователей, позволяют исследовать подходы, рассмотрение которых в противном случае заняло бы слишком много времени.

Разработка настольных и веб-приложений

«App Designer», входящий в состав MATLAB, позволяет создавать профессиональные приложения пользователям, не являющимися опытными разработчиками программного обеспечения, что обусловлено, в т.ч., следующим:

Быстрое создание дизайна графического пользовательского интерфейса (GUI) путем перетаскивания визуальных компонентов: кнопки, флажки, деревья и раскрывающиеся списки; различные визуальные элементы управления, как датчики, лампы, ручки и переключатели, позволяют воспроизвести внешний вид и действия инструментальных панелей; возможность использования в приложении 2D- и 3D-графиков, а также таблиц, чтобы пользователи могли интерактивно исследовать данные.

Редактор кода с автодополнением команд и наличие обширной справки по каждой из них.

Конструктор приложений автоматически проверяет наличие проблем с кодированием с помощью анализатора кода. Имеется возможность просмотра предупреждений и сообщений об ошибках в коде непосредственно по мере его написания.