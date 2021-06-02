MATLAB — пакет профессиональных прикладных программ для решения широкого спектра задач, связанных с техническими вычислениями. MATLAB — это также программирования с интегрированной средой разработки, служащий для создания функций и скриптов. Основная особенность данного языка — широкие возможности по работе с матрицами.
MATLAB — платное программное обеспечение с возможностью пробного использования в течение 30 дней (нужна регистрация на официальном сайте). Для работы MATLAB требуется компьютер под управлением 64-рязрядной ОС Windows 7 SP1 или 10 (версии 1709 или выше)
Функции MATLAB
MATLAB предоставляет пользователям широкие возможности в решении задач по анализу данных, построению сложных графиков (визуализации наборов данных), разработки алгоритмов, созданию десктомпных и веб-приложений, выполнению крупномасштабных вычислений. Приведем лишь малую часть возможностей MATLAB по основным направлениям его использования.
Анализ данных
Возможности MATLAB обеспечивают инструментами для организации, очистки и анализа объемных данных из разных областей, как климатология, медицинские исследования, финансы и т.д. MATLAB обеспечивает:
- Функционалом предварительной обработки различных типов данных, используемых инженерами и учеными из различных областей.
- Инструментами по визуализации данных.
- Тысячами встроенных функций для статистического анализа, машинного обучения и обработки массивов данных.
- Инструментами автоматической упаковки полученных результатов анализов в свободно распространяемые сторонние программные компоненты.
- Инструментами для генерации встраиваемого исходного кода в сторонние программы без необходимости ручного перекодирования алгоритмов.
- Инструментами для автоматически генерируемых отчетов на основе проводимых пользователем анализов данных.
Визуализация данных
- MATLAB обеспечивает пользователей широким набором встроенных графиков для визуализации данных, получения аналитических сведений и выявления основных закономерностей и тенденций.
- При помощи соответствующего функционала возможно проведение исследований визуализаций без необходимости самостоятельного написания кода.
- Возможно панорамирование, масштабирования и вращение графиков для удобного визуального исследования данных.
- Добавление интерактивных аннотации к заголовкам, меткам осей и подсказкам по данным для передачи и выделения необходимой информации.
- Возможность создания собственных настраиваемых визуализаций и их последующего использования так же, как и встроенных диаграмм MATLAB.
- Прямой экспорт графиков публикационного качества для использования в статьях, плакатах и презентациях в виде изображений или файлов векторной графики, включая PDF, EPS и PNG.
Разработка алгоритмов
MATLAB позволяет разрабатывать алгоритмы намного быстрее, чем при использовании традиционных языков, таких как C, C ++ или Fortran. Здесь можно проверять концепции, изучать альтернативы дизайна и распространять созданные алгоритмы в такой форме, которая лучше всего подходит для разрабатываемого приложения. MATLAB предоставляет инструменты, необходимые для преобразования пользовательских идей в алгоритмы, в том числе:
- Тысячи базовых математических, инженерных и научных функций.
- Алгоритмы для конкретных приложений в таких областях, как обработка сигналов и изображений, проектирование элементов управления, финансовые вычисления и вычислительная биология.
- Инструменты разработчика для редактирования, отладки и оптимизации алгоритмов.
Все эти возможности в сочетании с прикладными программами MATLAB, созданными мировым сообществом пользователей, позволяют исследовать подходы, рассмотрение которых в противном случае заняло бы слишком много времени.
Разработка настольных и веб-приложений
«App Designer», входящий в состав MATLAB, позволяет создавать профессиональные приложения пользователям, не являющимися опытными разработчиками программного обеспечения, что обусловлено, в т.ч., следующим:
- Быстрое создание дизайна графического пользовательского интерфейса (GUI) путем перетаскивания визуальных компонентов: кнопки, флажки, деревья и раскрывающиеся списки; различные визуальные элементы управления, как датчики, лампы, ручки и переключатели, позволяют воспроизвести внешний вид и действия инструментальных панелей; возможность использования в приложении 2D- и 3D-графиков, а также таблиц, чтобы пользователи могли интерактивно исследовать данные.
- Редактор кода с автодополнением команд и наличие обширной справки по каждой из них.
Конструктор приложений автоматически проверяет наличие проблем с кодированием с помощью анализатора кода. Имеется возможность просмотра предупреждений и сообщений об ошибках в коде непосредственно по мере его написания.