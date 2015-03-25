SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги IntelliJ IDEA

В данном списке представлены программы для замены IntelliJ IDEA. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на IntelliJ IDEA, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 17 программ

Cursor AI
Cursor AI

Версия 3.25.6

Программа для написания программ с помощью нейросетей.

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
EmEditor
EmEditor

Версия 26.3.0

Программа (редактор кода) для разработки PHP, HTML, ASP, Perl, Java, VBScript, Python приложений

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (10)
Notepad++
Notepad++

Версия 8.9.8.1

Программа для редактирования текcтов и исходных кодов программ.

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (33)
Brackets
Brackets

Версия 2.2.1-17943

Редактор кода для веб-разработки

Оценок пока нет
Sublime Text
Sublime Text

Версия 4

Редактор для программистов и разработчиков

Оценок пока нет
UltraEdit
UltraEdit

Версия 2026.0

Многофункциональный тектовый и HEХ редактор с подсветкой кода

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (7)
XML Notepad
XML Notepad

Версия 2.9.0.22

Программа для редактирования XML

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (6)
PyCharm
PyCharm

Версия 252.23892.194

Интегрированная среда разработки на Python

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (11)
NeoVim
NeoVim

Версия 0.11.3

Программа для редактирования текста и работы с кодом программ.

Оценок пока нет
NetBeans
NetBeans

Версия 26

Интегрированная среда разработки Java

Оценок пока нет
Eclipse
Eclipse

Версия 4.35.0

Интегрированная среда разработки

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
PhpStorm
PhpStorm

Версия 2022.1.4

Создание программного кода на HTML, JavaScript и PHP

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Code Browser
Code Browser

Версия 8.0

Программа для редактирования исходных кодов

Оценок пока нет
PSPad
PSPad

Версия 501 (312)

Бесплатный редактор кода HTML, CSS, XHTML, PHP, Python

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
CodeLobster
CodeLobster

Версия 1.7.0

Программа для редактирования кода (среда разработки) PHP, JAVA, HTML, CSS, VBS, JS, SQL

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Typewriter.NET
Typewriter.NET

Версия 1.5.5.36782

Программа для написания и редактирования исходных кодов программ, веб-приложений, веб-страниц

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (6)
Aptana Studio
Aptana Studio

Версия 3.6.0.201407100658

Cреда разработки приложений (IDE).

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)