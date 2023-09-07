HiAsm — визуальная среда разработки приложений Win32, Qt, wxWidgets и Windows Mobile, сценариев и страниц PHP, JavaScript и HTML, в которой для создания программ не требуется знания какого-либо языка программирования. Программа HiAsm поддерживается операционными системами Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа HiAsm?

Программа HiAsm предназначена для разработки приложений под Windows (и не только), скриптов/сценариев PHP и JavaScript, а также HTML-разметки под любые современные браузеры. HiAsm отлично подходит и для обучения начинающих программистов азам и логике программирования.

HiAsm не является привычной IDE (интегрированной средой разработки), где программисту для создания программы требуется написание кода, т.е. необходимо знание языка программирования. Создание приложений осуществляется путем управления их моделью с помощью интуитивно понятного графического интерфейса. Тем не менее, HiAsm в результате манипуляций с визуальными компонентами все же генерирует исходный код, который впоследствии направляется компилятору, и тот, в свою очередь, компилирует готовую к запуску на компьютере программу.

Как пользоваться программой HiAsm?

Разработка приложений в среде HiAsm представляет собой процесс расстановки различных графических элементов в визуальном редакторе с последующей настройкой их свойств и выполняемых ими действий (функций). Другими словами, работа с HiAsm напоминает конструктор, в котором вместо сборных деталей используются различные программируемые компоненты со своими собственными уникальными функциями.

Алгоритм создания приложений и сценариев в HiAsm выглядит следующим образом (на примере разработки программы под Windows):

Пользователь расставляет в окне редактора различные функциональные элементы. Для примера (см. скриншоты) мы будем использовать, таймер, который отобразит на экране простое диалоговое окно с сообщением (его мы тоже добавим в рабочую область) по истечению заданного времени.

Присвоение требуемых значений соответствующим параметрам для добавленных компонентов. В нашем случае — время срабатывания для таймера и сообщение для диалогового окна.

Настройка связи между компонентами. В HiAsm это осуществляется путем прокладывания графической соединительной линии от одного элемента к другому.

Задание условий, выполнение которых вызовет то или иное событие. К примеру, открытие диалогового окна и вывод сообщения «Hello World!» на экран по срабатыванию таймера.

В данном конкретном случае таймер начинает отсчет сразу после запуска программы, а по завершению заданного времени на экран выводится сообщение.

По завершению конструирования программы HiAsm самостоятельно компилирует код и создает соответствующий исполнимый файл (в нашем случае — EXE-файл). Его можно будет запустить в любой момент, как и любую другую программу на компьютере без необходимости использования HiAsm.

Функции программы HiAsm

Приведенный выше пример — простейшая программа. Функциональные возможности сконструированного в HiAsm приложения или веб-скрипта могут быть куда более широкими, чем простой вывод сообщения на экран.

Если брать в пример разработку программ под Windows при помощи HiAsm, то пользователь может внедрить в свое приложение такие функции и элементы как: