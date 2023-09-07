HiAsm — визуальная среда разработки приложений Win32, Qt, wxWidgets и Windows Mobile, сценариев и страниц PHP, JavaScript и HTML, в которой для создания программ не требуется знания какого-либо языка программирования. Программа HiAsm поддерживается операционными системами Windows XP, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.
Зачем нужна программа HiAsm?
Программа HiAsm предназначена для разработки приложений под Windows (и не только), скриптов/сценариев PHP и JavaScript, а также HTML-разметки под любые современные браузеры. HiAsm отлично подходит и для обучения начинающих программистов азам и логике программирования.
HiAsm не является привычной IDE (интегрированной средой разработки), где программисту для создания программы требуется написание кода, т.е. необходимо знание языка программирования. Создание приложений осуществляется путем управления их моделью с помощью интуитивно понятного графического интерфейса. Тем не менее, HiAsm в результате манипуляций с визуальными компонентами все же генерирует исходный код, который впоследствии направляется компилятору, и тот, в свою очередь, компилирует готовую к запуску на компьютере программу.
Как пользоваться программой HiAsm?
Разработка приложений в среде HiAsm представляет собой процесс расстановки различных графических элементов в визуальном редакторе с последующей настройкой их свойств и выполняемых ими действий (функций). Другими словами, работа с HiAsm напоминает конструктор, в котором вместо сборных деталей используются различные программируемые компоненты со своими собственными уникальными функциями.
Алгоритм создания приложений и сценариев в HiAsm выглядит следующим образом (на примере разработки программы под Windows):
- Пользователь расставляет в окне редактора различные функциональные элементы. Для примера (см. скриншоты) мы будем использовать, таймер, который отобразит на экране простое диалоговое окно с сообщением (его мы тоже добавим в рабочую область) по истечению заданного времени.
- Присвоение требуемых значений соответствующим параметрам для добавленных компонентов. В нашем случае — время срабатывания для таймера и сообщение для диалогового окна.
- Настройка связи между компонентами. В HiAsm это осуществляется путем прокладывания графической соединительной линии от одного элемента к другому.
- Задание условий, выполнение которых вызовет то или иное событие. К примеру, открытие диалогового окна и вывод сообщения «Hello World!» на экран по срабатыванию таймера.
В данном конкретном случае таймер начинает отсчет сразу после запуска программы, а по завершению заданного времени на экран выводится сообщение.
По завершению конструирования программы HiAsm самостоятельно компилирует код и создает соответствующий исполнимый файл (в нашем случае — EXE-файл). Его можно будет запустить в любой момент, как и любую другую программу на компьютере без необходимости использования HiAsm.
Функции программы HiAsm
Приведенный выше пример — простейшая программа. Функциональные возможности сконструированного в HiAsm приложения или веб-скрипта могут быть куда более широкими, чем простой вывод сообщения на экран.
Если брать в пример разработку программ под Windows при помощи HiAsm, то пользователь может внедрить в свое приложение такие функции и элементы как:
- Различные элементы контроля и элементы, содержащие данные — кнопки, выпадающие меню, текстовые поля, формы, всплывающие подсказки и т.д.
- Различные графические компоненты — геометрические фигуры, диаграммы, изображения, цветовая палитра, и другие.
- Компоненты, позволяющие получать различные сведения об операционной системе и компьютере, обращаться к устройствам ПК и т.д. (например, можно посмотреть загруженность процессора, отправить задание принтеру на печать, получить изображение с веб-камеры и многое другое).
- Мультимедийные компоненты для воспроизведения аудио и видео, элементы управления свойствами звука (высота частот и т.п.), регулировка уровнями громкости и др.
- Сетевые компоненты для подключения к FTP-серверу, отправки/приему электронной почты, скачивания файлов, работы сетевыми протоколами мессенджеров (Jabber, например) и т.д.
- Инструменты управления базами данных через SQL, ODBC, OLE BD и др.
- Средства создания и управления OpenGL.
- Инструменты для управления хранящимися на компьютере файлами и многое другое.