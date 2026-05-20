Geany — лёгкая среда разработки и текстовый редактор с подсветкой синтаксиса для более чем 50 языков программирования. Поддерживает плагины, системы сборки и базовые инструменты рефакторинга кода.

Программа распространяется бесплтано с открытым исходным кодом, работает на операционной системе Windows 7 и выше (32-бит и 64-бит) и имеет полностью русифицированный интерфейс.

Функции и возможности программы Geany