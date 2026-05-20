Geany — лёгкая среда разработки и текстовый редактор с подсветкой синтаксиса для более чем 50 языков программирования. Поддерживает плагины, системы сборки и базовые инструменты рефакторинга кода.
Программа распространяется бесплтано с открытым исходным кодом, работает на операционной системе Windows 7 и выше (32-бит и 64-бит) и имеет полностью русифицированный интерфейс.
Функции и возможности программы Geany
- Поддержка десятков языков программирования и разметки. Редактор понимает синтаксис C, C++, Java, PHP, HTML, JavaScript, Python, Perl, а также множества других языков. Кроме того, Geany корректно работает с конфигурационными файлами в формате INI, выводом утилиты diff, SQL-скриптами и другими текстовыми форматами.
- Подсветка синтаксиса, сворачивание блоков кода и автоматическое завершение. При открытии файла программа автоматически определяет язык и раскрашивает ключевые слова, строки, комментарии и другие элементы разными цветами. Крупные участки кода можно сворачивать, чтобы не отвлекаться на реализацию функций или методов при навигации. При вводе редактор подсказывает доступные имена функций, переменных и элементов структур.
- Встроенная поддержка систем сборки и отладки. Нажатием одной клавиши можно скомпилировать программу на C, выполнить Python-скрипт, собрать HTML-документ или запустить любую другую команду, настроенную пользователем. Вывод компиляции или выполнения отображается в отдельной нижней панели с возможностью перехода к строкам с ошибками. Geany интегрируется с внешними отладчиками и системами управления версиями.
- Поддержка плагинов для расширения функциональности. Базовая версия уже включает множество полезных возможностей, но при необходимости их можно расширить через плагины. Доступны модули для просмотра дерева символов, работы с сессиями, автоматического форматирования кода, вставки шаблонов и многого другого. Плагины разрабатываются как самими авторами Geany, так и сообществом.
- Настройка внешнего вида и поведения. Почти любой аспект редактора можно изменить под свои предпочтения. Доступны разные цветовые темы оформления, можно настроить отображение номеров строк, полей для переноса, подсветку текущей строки, шрифты и отступы. Пользователь также может создавать собственные типы файлов и определять для них правила подсветки и компиляции.
- Работа с несколькими файлами одновременно. Geany поддерживает вкладки, позволяя держать открытыми десятки файлов одновременно. Для быстрого перехода между ними можно использовать сочетания клавиш, а для поиска по проекту доступен полноценный поиск с заменой, учитывающий регулярные выражения. Программа также запоминает состояние сессии, поэтому при следующем запуске все открытые вкладки и позиции курсора восстанавливаются.