Game Editor — программа для создания игр под широкий спектр операционных систем и платформ, включая Windows, Mac OS, Linux и Android. В настоящий момент приложение позволяет разрабатывать собственные двухмерные (2D) игры различной степени сложности — от простейших бродилок типа «Марио», до сложных РПГ проектов со множеством действующих лиц.

Программа Game Editor не предъявляет высоких требований к компьютеру, работает в 32-х и 64-битных версиях Windows 9x, Me, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8 и 10, является бесплатной для личного некоммерческого использования, но не имеет поддержки русского языка.

Как создавать игры в Game Editor?

Приложение Game Editor является игровым конструктором в прямом смысле этого слова. Создание игр в программе осуществляется примерно по следующему алгоритму:

Пользователь добавляет на игровое поле действующих персонажей (в программе именуется как «actor» или «акторы») и разнообразные игровые объекты: фон, декорации, интерактивные предметы и т.д.

Далее акторам и интерактивным объектам присваиваются различные действия, выполняющиеся при наступлении определенных событий/условий.

Описание реакций игровых объектов на те или иные события/условия, как и создание самих событий и условий занимает большую часть времени при создании игр.

Инструменты создания игр в Game Editor

В игровом конструкторе Game Editor предусмотрено все необходимое для создания как простых, так и достаточно сложных игр. Вот лишь малая часть из того функционала, который предоставляет Game Editor:

Экспорт различных типов двухмерных графических файлов, которые будут использованы в качестве внешнего вида акторов и игровых объектов.

Экспорт звуковых файлов для создания озвучки к игре.

Присвоение объектам горячих клавиш для управления ими. Пользователь может задать то или иное действия по нажатию/удержанию/отпусканию заданной клавиши или их комбинации.

Присвоение поведения акторам при различных действиях мышью — клик, наведение курсора, выход курсора из области, удержание кнопки мыши и все прочие варианты.

Выбор готовой либо создание собственной анимации объекта. На одного и того же актора можно "повесить" большое количество анимаций, срабатывающих при тех или иных условиях (например, нажатие на клавишу).

Создание глобальных триггеров, выполняющих какие-либо действия с любыми объектами при наступлении определенных условий (к примеру, по времени или запуске/остановке анимации).

Создание условий взаимодействий игровых объектов друг с другом (сближение, столкновение, удаление друг от друга и многое другое).

Создание НИП (неигровых персонажей) с автоматизированными действиями и многое другое.

Многие действия персонажей в Game Editor задаются при помощи множества готовых наборов инструкций, однако пользователь сможет и сам создавать (программировать) их. Для этого в приложении предусмотрен свой собственный скриптовый движок — интерпретатор языка программирования Си, открывающий перед пользователем практически безграничные возможности для создания игр.