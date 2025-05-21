SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Free Pascal

Free Pascal

Среда разработки на языке программирования Object Pascal

5,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.0.12
Скачать 51 MB
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История изменений

Версия 1.0.12

Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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