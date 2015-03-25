SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги EditPlus

В данном списке представлены программы для замены EditPlus. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на EditPlus, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

Notepad++
Notepad++

Версия 8.9.8.1

Программа для редактирования текcтов и исходных кодов программ.

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (33)
Vim
Vim

Версия 9.2.0.0

Программа для редактирования файлов с исходным кодом

Оценок пока нет
Sublime Text
Sublime Text

Версия 4

Редактор для программистов и разработчиков

Оценок пока нет
UltraEdit
UltraEdit

Версия 2026.0

Многофункциональный тектовый и HEХ редактор с подсветкой кода

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (7)
XML Notepad
XML Notepad

Версия 2.9.0.22

Программа для редактирования XML

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (6)
Code Browser
Code Browser

Версия 8.0

Программа для редактирования исходных кодов

Оценок пока нет
Typewriter.NET
Typewriter.NET

Версия 1.5.5.36782

Программа для написания и редактирования исходных кодов программ, веб-приложений, веб-страниц

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (6)
Aptana Studio
Aptana Studio

Версия 3.6.0.201407100658

Cреда разработки приложений (IDE).

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)