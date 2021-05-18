SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Delphi XE

В данном списке представлены программы для замены Delphi XE. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Delphi XE, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Python
Python

Версия 3.15.0

Высокоуровневый язык программирования

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (14)
Pascal ABC
Pascal ABC

Версия 4.0.0.3862

Среда разработки на языке Паскаль

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (171)
Visual Prolog
Visual Prolog

Версия 10.0 Build 1000

Язык программирования и среда разработки программного обеспечения для Windows

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)