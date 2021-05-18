В данном списке представлены программы для замены Delphi XE. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Delphi XE, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Delphi XE.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Delphi XE, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Delphi XE. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Delphi XE, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 3 программы
Версия 3.15.0
Высокоуровневый язык программирования
Версия 4.0.0.3862
Среда разработки на языке Паскаль
Версия 10.0 Build 1000
Язык программирования и среда разработки программного обеспечения для Windows