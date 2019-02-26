SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Cursor AI

В данном списке представлены программы для замены Cursor AI. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Cursor AI, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

Notepad++
Notepad++

Версия 8.9.8.1

Программа для редактирования текcтов и исходных кодов программ.

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (33)
PyCharm
PyCharm

Версия 252.23892.194

Интегрированная среда разработки на Python

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (11)
Thonny
Thonny

Версия 5.0.0

Программа для обучения программирования в Phyton

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (11)
Visual Studio Code
Visual Studio Code

Версия 1.107

Программа для удобного написания и редактирования исходных кодов программ

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (27)
NeoVim
NeoVim

Версия 0.11.3

Программа для редактирования текста и работы с кодом программ.

Оценок пока нет
NetBeans
NetBeans

Версия 26

Интегрированная среда разработки Java

Оценок пока нет
Eclipse
Eclipse

Версия 4.35.0

Интегрированная среда разработки

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
CCode
CCode

Версия 2.2.0

Среда разработки (IDE) для программирования на языке C

Оценок пока нет
IntelliJ IDEA
IntelliJ IDEA

Версия 2018.3.4

Унифицированная среда разработки программ на различных языках программирования

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)