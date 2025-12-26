SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Cursor AI

Cursor AI

Программа для написания программ с помощью нейросетей.

4,3 (3)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 3.25.6
Скачать 205 MB
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Скриншоты

История изменений

Версия 3.25.6

Предыдущие версии (3)
  1. Версия 3.24.18
  2. Версия 3.24.12
  3. Версия 3.22.7

Оценки программы

4,3

3 оценки Оценок пока нет

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