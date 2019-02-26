В данном списке представлены программы для замены Brackets. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Brackets, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Brackets.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Brackets, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Brackets. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Brackets, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 9 программ
Версия 8.9.8.1
Программа для редактирования текcтов и исходных кодов программ.
Версия 9.2.0.0
Программа для редактирования файлов с исходным кодом
Версия 4
Редактор для программистов и разработчиков
Версия 1.121.03429
Среда разработки, основанная на VSCode
Версия 1.107
Программа для удобного написания и редактирования исходных кодов программ
Версия 0.11.3
Программа для редактирования текста и работы с кодом программ.
Версия 26
Интегрированная среда разработки Java
Версия 7.0
Новый браузер для Windows от Mail.Ru Group
Версия 2018.3.4
Унифицированная среда разработки программ на различных языках программирования