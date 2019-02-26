SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Brackets

В данном списке представлены программы для замены Brackets. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Brackets, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

Notepad++
Notepad++

Версия 8.9.8.1

Программа для редактирования текcтов и исходных кодов программ.

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (33)
Vim
Vim

Версия 9.2.0.0

Программа для редактирования файлов с исходным кодом

Оценок пока нет
Sublime Text
Sublime Text

Версия 4

Редактор для программистов и разработчиков

Оценок пока нет
VSCodium
VSCodium

Версия 1.121.03429

Среда разработки, основанная на VSCode

Оценок пока нет
Visual Studio Code
Visual Studio Code

Версия 1.107

Программа для удобного написания и редактирования исходных кодов программ

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (27)
NeoVim
NeoVim

Версия 0.11.3

Программа для редактирования текста и работы с кодом программ.

Оценок пока нет
NetBeans
NetBeans

Версия 26

Интегрированная среда разработки Java

Оценок пока нет
Atom
Atom

Версия 7.0

Новый браузер для Windows от Mail.Ru Group

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
IntelliJ IDEA
IntelliJ IDEA

Версия 2018.3.4

Унифицированная среда разработки программ на различных языках программирования

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)