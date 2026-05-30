Brackets — легковесный редактор кода с открытым исходным кодом, ориентированный на веб-разработку. Он содержит в себе такие опции, как встроенные редакторы, предпросмотр результата в реальном времени и поддержку препроцессоров.

Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет полностью русифицированный интерфейс.

Встроенные редакторы для работы с CSS и JavaScript

Вместо того чтобы постоянно переключаться между вкладками HTML и CSS, Brackets позволяет открыть окно редактирования прямо в контексте текущего файла. При работе с HTML-элементом можно мгновенно увидеть и отредактировать все связанные с ним CSS-правила, а для JavaScript-функций — их тело, не покидая основного окна. Для цветовых свойств доступен встроенный палитр-пикер для быстрой настройки оттенков.

Предпросмотр в реальном времени с мгновенным отображением изменений в браузере

При включении функции Live Preview, программа устанавливает прямую связь с браузером Google Chrome. Любые изменения в HTML и CSS мгновенно отображаются на экране без необходимости перезагрузки страницы. При выделении элемента в коде он автоматически подсвечивается в браузере, что упрощает отладку вёрстки. Предпросмотр работает как с локальными файлами через встроенный сервер, так и с проектами, использующими собственный бэкенд.

Поддержка препроцессоров для упрощения работы со стилями

Brackets понимает синтаксис LESS и других препроцессоров, позволяя работать с ними так же удобно, как с обычным CSS. При использовании препроцессоров все преимущества встроенных редакторов и предпросмотра сохраняются, что делает рабочую среду единой и предсказуемой.

Большая библиотека плагинов

Brackets поддерживает установку расширений, которые значительно расширяют функциональность редактора. Среди популярных плагинов: интеграция с Git для управления версиями, Emmet для быстрого написания HTML и CSS, Beautify для автоматического форматирования кода, предпросмотр Markdown-документов и множество других. Новые функции и расширения выходят каждые 3-4 недели.

Инструменты для повышения качества кода и ускорения работы

В редактор встроены средства для проверки синтаксиса JavaScript через JSLint и интеграция с Theseus для отладки. Функция Quick Docs позволяет быстро получить справку по выбранному элементу. Возможность быстрого открытия файлов из GitHub или GitLab по URL и улучшенная навигация по проекту с новой панелью файлов ускоряют работу с большими проектами. Редактор написан на JavaScript, HTML и CSS, что делает его открытым для модификации и вклада сообщества.