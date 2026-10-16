SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Balsamiq Mockups

В данном списке представлены программы для замены Balsamiq Mockups. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Balsamiq Mockups, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

Figma
Figma

Версия 126.10.10

Программа для создания дизайн-проектов.

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