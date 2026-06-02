Balsamiq Mockups — программа для разработки макетов (мокапов, моделей, вайрфреймов) пользовательских интерфейсов для будущих сайтов, мобильных и десктопных приложений. Это платное программное обеспечение (предоставляется возможность бесплатного использования в течение 30 дней без функциональных ограничений).

Balsamiq Mockups поддерживается операционными системами Windows 7/8/8.1/10 (предусмотрены отдельные версии для 32-х и 64-битных систем). Для работы также требуется наличие на компьютере .Net Framework 4.7 или выше. Интерфейс программы выполнен на английском языке.

программа Balsamiq Mockups

Программа Balsamiq Mockups представляет собой простой в освоении инструмент для быстрого создания макетов (т.н. вайрфреймов или мокапов) графических пользовательских интерфейсов для разрабатываемых сайтов, мобильных приложений и компьютерных программ. Разработчики Balsamiq Mockups определяют свой продукт, как блокнот для рисования (скетчбук), в котором дизайнеры делают наброски будущего дизайна пользовательского интерфейса. Характерной чертой данной программы является черно-белый интерфейс (по большей части), что сделано специально для того, чтобы дизайнеры могли не отвлекаться на цветовую составляющую создаваемых вайрфреймов.

Программа Balsamiq Mockups окажется полезной и для заказчиков веб-сайтов, мобильных и десктопных приложений. Вместо того чтобы составлять техническое задание для исполнителей, обычно состоящее из массы текста и изображений, заказчик может быстр «накидать» в рабочую область требуемые компоненты будущего интерфейса, расположить их в нужных местах, а затем экспортировать результат в виде PNG-изображения или PDF-документа для отправки исполнителю.

Balsamiq Mockups также позволяет экспортировать созданный макет пользовательского интерфейса в виде JSON-разметки (кода), которая может использоваться совместно с практически любым современным языком программирования. Таким образом, Balsamiq Mockups — это отличное решение и для программистов, взявших на себя обязанности дизайнера или верстальщика.

Тем не менее, вайрфреймы нельзя считать окончательным дизайном разрабатываемого сайта или программного обеспечения для мобильного устройства или компьютера. Это, скорее, набросок или каркасный дизайн, в большинстве случаев требующий доработки. Однако вайрфрейм помогает дизайнерам и программистам сосредоточится на структуре пользовательского интерфейса, а не на его деталях.

функции Balsamiq Mockups

Пользовательский интерфейс самой программы Balsamiq Mockups состоит из множества вкладок-разделов, по которым распределено большое число элементов/компонентов, наиболее часто (и не очень) используемых в структуре сайтов, мобильных и десктопных приложений. У всех компонентов присутствуют настраиваемые параметры — размер, цвет, формат текста (если используется) и др. Среди таких элементов (в порядке расположения в программе):

Android. Элементы, часто встречающиеся в приложениях для Android-девайсов: кнопки, меню, всплывающие сообщения, поисковые поля, поля ввода текста и т.д.

Big. Компоненты, обычно занимающие много места не экране: различные виды диаграмм, карты, многовкладочные и прочие типы панелей, изображения, медиапроигрыватели и др. Доступные здесь компоненты встречаются и в других разделах.

Buttons. Здесь размещены кнопки разнообразного дизайна, а также функциональные/интерактивные элементы вроде флажков, выпадающих списков, переключателей, панелей выбора дат и пр.

Common. В этой вкладке собраны наиболее часто используемые элементы пользовательских интерфейсов их других вкладок.

Containers. Здесь находятся макеты смартфонов, планшетов, окон, разнообразных панелей и других элементов, для которых, собственно, и разрабатывается пользовательский интерфейс.

Forms. Здесь представлены альтернативные варианты компонентов, доступных из других вкладок, плюс несколько уникальных — групповые чекбоксы (флажки), многокнопочные панели и другие.

Icons. Довольно большой набор иконок и пиктограмм, используемых в пользовательских интерфейсах в качестве элементов оформления тех или иных компонентов.

iOS. Элементы интерфейса, стилизованные под Айфоны .

Layout. Готовые макеты некоторых сложных элементов пользовательских интерфейсов, как, например, графическая карта сайта или многовкладочная панель.

Markup. Служебные элементы разметки дизайна (в основном используется самим разработчиком дизайна для создания заметок и выделения каких-то отдельных элементов интерфейса).

Media. Медиа-элементы, обычно используемые на сайтах — видеоплееры, полосы загрузок, изображения, регуляторы уровня громкости и т.д.

Text. Широкий выбор элементов для отображения и/или вода текста, включая всевозможные типы меню, списков и т.д.

Но это еще не все. Если доступных компонентов недостаточно для построения дизайна интерфейса, пользователи могут дополнить их список, воспользовавшись встроенной в программу Balsamiq Mockups функцией скачивания дополнительных элементов. Помимо элементов, относящихся к той или иной рассмотренной выше группе, здесь также можно найти большое количество макетов дизайна окон мобильных и десктопных приложений, сайтов, администраторских веб-панелей и многое другое.