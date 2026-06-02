SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Balsamiq Mockups

Balsamiq Mockups

Программа для разработки дизайна пользовательских интерфейсов

2,7 (3)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 4.8.6
Скачать 117 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 4.8.6

Оценки программы

2,7

3 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Balsamiq Mockups