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Arduino IDE

Arduino IDE

Программа для разработки прошивок под платы Arduino

3,0 (38)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2.3.10
Скачать 151 MB
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Скриншоты

История изменений

Версия 2.3.10

  • Arduino CLI обновлен до версии 1.5.1
  • Добавлена чистая компиляция и проверка: ее можно запустить через Shift+клик по кнопке Verify
  • Исправлен случай, когда измененный код скетча мог не компилироваться заново
  • Исправлена ошибка запуска, связанная с отсутствующими настройками каталога CLI по умолчанию

Оценки программы

3,0

38 оценок Оценок пока нет

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