Arduino IDE — программа для программирования плат Arduino всех моделей и модификаций. Приложение представляет собой удобную среду разработки программного обеспечения (прошивок или скетчей, как они именуется в Arduino IDE), состоящую из текстового редактора исходного кода, отладочной консоли и множества вспомогательных инструментов, упрощающих и/или автоматизирующих процесс написания программ.

Программа Arduino IDE предназначена для работы на компьютерах под управлением Windows XP или выше (поддерживаются платформы x86 и x64), предусмотрена поддержка русского языка.

Что такое Arduino IDE?

Arduino IDE — программный продукт компании Arduino, занимающейся разработкой и производством одноименных плат разнообразных моделей. Все выпускающиеся компанией платы в основном служат для обучения программированию микроконтроллеров, но могут использоваться и для создания всевозможных электронных приборов. Чтобы плата могла выполнять те или иные функции, она должна быть сначала запрограммирована. Именно для этого и предназначена программа Arduino IDE.

Как работает Arduino IDE?

Работа с Arduino IDE практически ничем не отличается от работы в любой другой среде разработки программного обеспечения за исключением того, что создаваемые программы выполняются не на компьютере, а на специальной плате:

Создаваемый пользователем код программы компилируется в двоичный файл-прошивку (скетч).

Путем вызова соответствующей функции компилятора прошивка переносится (записывается) на плату, подключенную к компьютеру через USB-интерфейс (или другой — зависит от платы).

Загруженная на плату микропрограмма сразу же начинает работать — процесс программирования на этом заканчивается.

Программа Arduino IDE самостоятельно инсталлирует на компьютер все необходимые драйверы, определяет модель подключенной к компьютеру платы, устанавливает с ней соединение для передачи/чтения информации, т.е. пользователю ничего не нужно настраивать для начала программирования и последующего переноса микропрограммы.

Возможности Arduino IDE

Arduino IDE — достаточно удобная среда разработки программного обеспечения с полнофункциональным редактором языка программирования C/С++ и собственным компилятором. Из основных возможностей Arduino IDE отметим следующие моменты:

Все команды в исходных кодах создаваемых пользователем скетчей автоматически подсвечиваются редактором.

Присутствует функция рефакторинга кода для быстрого его преобразования в удобный для чтения формат.

Благодаря возможности подключения внешних библиотек можно расширить функционал программы и значительно упростить написание программного обеспечения для микроконтроллеров.

Встроенный отладчик может выводить интересующую пользователя информацию (значения переменных и т.д.) в терминал, сообщает об обнаруженных ошибках в коде и т.д.

В комплекте с программой поставляются справочные материалы, в которых можно найти всю необходимую информацию по работе с Arduino IDE и платами Arduino.

В настоящее время под различные платы Arduino написано большое количество программ, исходные коды которых можно найти в свободном доступе в интернете.