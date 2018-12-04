TortoiseSVN представляет собой приложение, которое используется для хранения версий различных файлов и каталогов в центральном хранилище. Благодаря этому можно получить любой предварительно сохраненный документ или сравнить его с текущей версией.

Программа предоставляется для 32-х и 64-битных версий Windows. Платить за использование не нужно, при желании можно даже скачать исходные коды. Для получения русской версии нужно скачать языковой пакет на официальном сайте разработчика.

Как пользоваться TortoiseSVN: инструкция

Программа TortoiseSVN интегрируется в стандартный Проводник, добавляя свои функции в контекстное меню. Поддерживается полноценная работа с хранилищем на основе Subversion:

Загрузка текущей ревизии;

Скачивание произвольной сохраненной версии с заменой текущего документа;

Установка блокировки, чтобы избежать одновременной модификации несколькими пользователями;

Слияние внесенных изменений;

Сравнение различных версий и показ конкретных строк, которые в них отличаются (особенно полезно при разработке ПО, но может использоваться, к примеру, писателями);

Создание патчей, которые модифицируют предыдущие версии до наиболее актуального состояния.

При этом благодаря интеграции с оболочкой Windows можно использовать клиент TortoiseSVN без установки среды разработки или иного дополнительного программного обеспечения.

Статус файла, которым управляет TortoiseSVN, отображается в виде специальной пометки на иконке. Это позволяет визуально определять, были ли внесены изменения в файл или он в текущий момент синхронизирован с копией в хранилище. Также программа ведет статистику внесенных изменений и умеет строить дерево ревизий.

Плюсы программы: простота использования при поддержке всех необходимых функций для работы с версиями файлов. К числу условных недостатков можно отнести использование проводника в качестве основного файл-менеджера.