SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Python

В данном списке представлены программы для замены Python. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Python, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

Delphi XE
Delphi XE

Версия 11.3

Среда разработки кроссплатформенных приложений

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (15)
phpMyAdmin
phpMyAdmin

Версия 5.2.1

Программа для управления базами данных MySQL

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Perl
Perl

Версия 5.32.1.1

Perl — динамический язык программирования

Рейтинг 1,5 из 5 1,5 (2)
QBasic
QBasic

Версия 4.5

Программа для создания программ

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (17)