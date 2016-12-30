В данном списке представлены программы для замены Python. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Python, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Python.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Python, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Python. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Python, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 4 программы
Версия 11.3
Среда разработки кроссплатформенных приложений
Версия 5.2.1
Программа для управления базами данных MySQL
Версия 5.32.1.1
Perl — динамический язык программирования
Версия 4.5
Программа для создания программ