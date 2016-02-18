Pawno - бесплатная программа для создания миссий в игре GTA San Andreas Multiplayer. Вы не имеете ничего общего со скриптингом? Не беда! С Pawno справится даже новичок!

Полностью изменяйте настройки в ГТА, создавайте моды для сервера SAMP, создавайте уникальные миссии. Все это при помощи программы для скриптов Павно.

Интерфейс программы очень прост и незатейлив, однако она отлично справляется со своей задачей. Подсвечивает синтаксис, отображает функциональную панель и базовые опции.

Павно позволит вам легко компилировать pawno-скрипты и писать моды. Благодаря своей простоте Pawno выделяется среди других редакторов.