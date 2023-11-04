DLL-помощник (DLL-Helper) — программа для поиска, скачивания и установки библиотек DLL. Благодаря простому и понятному интерфейсу пользователям не составит труда найти требуемые файлы — достаточно лишь знать их официальные названия, данные им разработчиками. Обширное онлайн-хранилище DLL-Helper содержит сотни тысяч DLL-библиотек, используемые в самых различных программах, играх, драйверах, системных приложениях, службах и т.д.

Программа DLL-помощник предназначена для использования в ОС Windows 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на русском языке.

DLL-помощник — что это за программа?

Программа DLL-Helper отличается максимально простым использованием — это одна из важных особенностей софта. Сразу после установки и первого запуска без каких-либо предварительных настроек приложение готово к эксплуатации. Чтобы найти требуемую DLL-библиотеку, пользователю достаточно выполнить несколько простых шагов:

Ввести или скопировать название известной библиотеки в поисковую строку основного окна программы. Имя файла указывать полностью необязательно (достаточно первых двух символов), как и расширение «.dll» после него.

Выполнить поиск, кликнув по соответствующей кнопке.

В течение 1-5 секунд (зависит от скорости интернет-соединения) программа построит список доступных для скачивания DLL-библиотек и выведет их на экран.

Кликнуть по названию требуемой библиотеки.

Во вновь открывшейся вкладке щелкнуть по кнопке «Установить».

Выбранная DLL-библиотека будет скачана программой самостоятельно, затем скопирована (установлена) в требуемый системный каталог.

По умолчанию программа запускается и работает в «Простом режиме». Данный режим предполагает скачивание и установки самых последних (из имеющихся на сервере в данный момент) версии файлов для 32-х и 64-разрядных систем Windows.

Более опытные пользователи оценят режим работы «Продвинутый» (включает при помощи переключателя на странице скачивания файлов библиотек). В этом режиме программа DLL-Helper выводит на экран все доступные версии и разрядности (32-bit/64-bit) выбранных библиотек, предоставляя возможность их скачивания по отдельности.

Отдельно отметим функцию программы DLL-Helper по откату ранее установленных файлов. Если библиотека по каким-либо причинам не работает, пользователь всегда сможет ее удалить. Для этого достаточно перейти во вкладку «История», затем кликнуть по кнопке «Откатить DLL» напротив названия установленной библиотеки.

Решение проблем с DLL

Нередки ситуации, когда при запуске программ или игр на экран выводится ошибка об отсутствии или неработоспособности какой-либо DLL-библиотеки. В некоторых случаях даже их установка при помощи приложения DLL-помощник не решает проблемы. Скорее всего, все дело в том, что программа/драйвер/игра, вызывающая ошибку, не видит установленную DLL. Здесь можно поступить следующим образом:

Найти и скачать проблемную библиотеку при помощи DLL-Helper стандартным способом.

После завершения скачивания кликнуть по ссылке «Показать DLL в проводнике» (отобразится после завершения установки).

В «Проводнике Windows» откроется папка, DLL-файл будет выделен автоматически. Скопировать библиотеку.

Открыть папку с игрой/программой, в которой находится основной исполнимый EXE-файл. Вставить скопированную библиотеку в данную директорию. Если в каталоге с игрой/программой/драйвером уже имеется DLL с таким же названием, рекомендуем переместить его в любую другую папку.

Запустить игру/программу.

Если проблема не устраняется, выполняем эти же действия, но уже с другой версией DLL.