Aptana Studio – универсальная программа для создания и обработки web-компонентов. Особенность приложения – открытый код, благодаря которому есть возможность быстро обработать сценарии на языках html, CSS и JS.

Специальный сервер Jaxer, включенный в Aptana Studio, позволяет редактировать элементы кода JavaScript на серверной стороне. Дополнительные программные компоненты расширяют функционал до поддержки кодинга на PHP, Python и Ruby on Rails. Синтаксические инструменты помогают быстро обнаружить кодовые ошибки, которые могут вызвать сбои.

Aptana Studio – кроссплатформенный инструмент, который активно внедряется во все популярные операционные среды, включая Eclipse.