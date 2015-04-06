XML Marker – программа для обработки файлов XML data, разделяющая их на несколько категорий и выводящая результаты в виде простых и понятных таблиц. Интерфейс настроен на максимальную эффективность, что позволяет получить желаемый результат без особых усилий.

C помощью XML Marker любой файл можно разложить на «составляющие», получить необходимую информацию о каждом из сегментов и даже отредактировать ту или иную часть, не закачивая специальные приложения для программирования. Кроме того, XML Marker позволяет настраивать программы, изменяя их исходные коды таким образом, чтобы они начинали работать быстрее и эффективнее, подчиняясь определенному режиму.