SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги WinDbg

В данном списке представлены программы для замены WinDbg. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на WinDbg, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Fiddler
Fiddler

Версия 6.0.20262.10021

Программа для анализа сетевого трафика

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (13)
Ghidra
Ghidra

Версия 11.3.2

Программа для обратного инжиниринга

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)