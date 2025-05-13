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WinDbg

WinDbg

Программа для отладки программ и ОС

2,8 (5)
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Актуальная версия 1.2610.1001.0
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История изменений

Версия 1.2610.1001.0

  • Добавлена AI-assisted debugging with WinDbg MCP: можно подключать поддерживаемые AI-клиенты к активной сессии WinDbg через Model Context Protocol и анализировать дампы, живые цели, символы и трассы TTD.
  • Добавлена глобальная настройка цвета акцента, которая действует для всех сессий и целей, при этом цвет для конкретной цели по-прежнему имеет приоритет.
  • Расширена поддержка Intel APX: добавлены unwind и данные отладки для расширенных регистров общего назначения, а также корректный проход по стеку через APX exception frames.
  • При создании AMD64 kernel minidump теперь может дополнительно сохраняться память, на которую ссылаются APX-регистры.
  • Добавлена начальная поддержка APX при разборе Linux dumps.
  • Добавлена поддержка типов Arm scalable vector C в символах, локальных переменных, просмотре типов и проекциях data model.
  • Добавлена базовая поддержка отладки big-endian MIPS64r6 Linux targets, включая ELF и DWARF данные.
  • Улучшена работа с sparse extended-register contexts в kernel mini и triage dumps.
  • Улучшена производительность при отладке Time Travel Debugging traces: проверка sanitizer instrumentation теперь выполняется один раз на трассу, а не многократно.
  • Улучшен просмотр окна Memory: добавлены отдельные цвета для светлой, тёмной и высококонтрастной тем, а также подсветка, помогающая быстрее находить вычисленный адрес.
  • Улучшена доступность: масштабирование ribbon и окна Memory теперь корректно учитывает настройку размера текста Windows, без обрезки подписей на больших значениях.
  • Сохраняется подсветка текста при копировании из окна Notes в приложения с rich-text.
  • Time Travel Debugging обновлён до версии 1.11.617.
  • Исправлен сбой, который мог возникать при анализе CAB-файлов со secondary dumps; также в таких дампах сохраняется extended register state.
  • Исправлены проблемы, из-за которых extended register state, включая APX-регистры, мог теряться при записи или carving дампов.
  • Исправлен показ APX local variables, хранящихся в расширенных регистрах общего назначения, как недопустимых значений при live debugging.
  • Исправлены форматирование disassembly и справка по инструкции для APX no-flags prefix.
  • Исправлен вывод r ssp для kernel Control-flow Enforcement Technology shadow stack pointer.
  • Исправлено получение register context, когда kernel dump содержал неинициализированную область Control-flow Enforcement Technology.
  • Исправлена потеря доступа к extended processor state в kernel debugging session после остановки на начальном boot breakpoint.
  • Исправлены неверные значения переменных и констант из-за ошибки вычисления entry-value expressions в сложных DWARF-данных.
  • Исправлены сбои при вычислении type information и при очистке подсвеченных строк в окне Disassembly.
  • Исправлены сбои при открытии неудачного выражения из Locals в окне Memory и при закрытии вкладки script после выполнения скрипта.
  • Исправлен regression в kdnet.exe.
  • Исправлена отладка сети в virtual machine partitions, чтобы явно заданный PCI debug adapter имел приоритет над synthetic network transport.
  • Исправлена работа !ipi для indirect request mailboxes.
  • Усилены разбор и проверка недоверенных данных target, remote protocol и image, чтобы повысить устойчивость к повреждённому вводу.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 1.2606.22001.0
    • Обновлены модули отладки и улучшена поддержка новых версий Windows.
    • Исправлены ошибки анализа дампов и добавлены новые инструменты диагностики.
    • Оптимизирована скорость работы и улучшена интеграция с системными службами.
    • Ускорен поиск ошибок и отклик интерфейса.

Оценки программы

2,8

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