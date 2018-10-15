В данном списке представлены программы для замены Vim. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Vim, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Vim.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Vim, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Vim. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Vim, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 5 программ
Версия 26.3.0
Программа (редактор кода) для разработки PHP, HTML, ASP, Perl, Java, VBScript, Python приложений
Версия 8.9.8.1
Программа для редактирования текcтов и исходных кодов программ.
Версия 2.2.1-17943
Редактор кода для веб-разработки
Версия 6.1
Текстовый редактор кода с подсветкой синтаксиса многих языков программирования
Версия 1.5.5.36782
Программа для написания и редактирования исходных кодов программ, веб-приложений, веб-страниц