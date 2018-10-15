SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Vim

В данном списке представлены программы для замены Vim. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Vim, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

EmEditor
EmEditor

Версия 26.3.0

Программа (редактор кода) для разработки PHP, HTML, ASP, Perl, Java, VBScript, Python приложений

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (10)
Notepad++
Notepad++

Версия 8.9.8.1

Программа для редактирования текcтов и исходных кодов программ.

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (33)
Brackets
Brackets

Версия 2.2.1-17943

Редактор кода для веб-разработки

Оценок пока нет
EditPlus
EditPlus

Версия 6.1

Текстовый редактор кода с подсветкой синтаксиса многих языков программирования

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Typewriter.NET
Typewriter.NET

Версия 1.5.5.36782

Программа для написания и редактирования исходных кодов программ, веб-приложений, веб-страниц

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (6)