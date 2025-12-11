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Vim

Vim

Программа для редактирования файлов с исходным кодом

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Актуальная версия 9.2.0.0
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Скриншоты

История изменений

Версия 9.2.0.0

  • В Vim9 Script добавлены перечисления Enum, обобщённые функции и кортежи Tuple.
  • Улучшен режим сравнения Diff: добавлен алгоритм linematch и более точное сравнение на уровне символов.
  • В автодополнение добавлены нечёткий поиск и дополнение из регистров.
  • Обновлены стандартные значения истории, Backspace и настройки для экранов с высоким DPI.

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