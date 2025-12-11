Vim — текстовый редактор для редактирования, как обычного текста, так и исходных кодов программ. Приложение распространяется бесплатно. Программа поддерживается операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Vim?

Программа Vim предназначена для редактирования текстовых документов, содержащих исходные коды программ C, C++, Visual Basic, Python и многих других, или обычный текст. Одно из ключевых отличий редактора от аналогов — наличие двух режимов работы, между которыми можно переключаться в любой момент: командный (уникальный режим работы Vim, используемый по умолчанию) и текстовый (режим редактирования текста, как у всех аналогичных редакторов). Предусмотрены и другие вспомогательные режимы.

Отметим, что использование редактора Vim требует предварительного изучения справочных материалов. Начать можно со встроенного русскоязычного учебника, для открытия которого можно вручную запустить файл vimtutor.bat (находится в папке, куда установлена программа).

Функции программы Vim

Редактор Vim обладает множеством полезных функций.

Работа в нормальном (командном) режиме

Режим, устанавливающийся автоматически при открытии редактора. В нем нажатие клавиш воспринимаются программой как команды (копирование, удаление, перемещение текста и т.д.). Подобных команд в программе — множество. Они могут состоять как из одного символа, так и из нескольких. Например, ввод символа D в верхнем регистре приведет к удалению текста от текущего местоположения курсора до конца строки, а ввод W приведет к перемещению курсора на одно слово вправо.

Выучив команды, пользователь сможет быстро редактировать текстовые документы, в т.ч. путем автоматизации различных действий над текстом.

Работа в текстовом режиме (в режиме вставки)

В этом режиме программа Vim работает с текстом так же, как и любой другой текстовый редактор. Т.е. набираемые с клавиатуры символы не воспринимаются как команды, а вставляются в качестве текста. Однако функциональные возможности Vim позволяют и в режиме вставки задать для редактора особые действия, которые будут выполнять при нажатии определенных клавиш или их сочетаний. Например, можно сделать так, чтобы при вводе скобки или кавычки будет автоматически вставляться закрывающая скобка или кавычка, а курсор ввода текста — самостоятельно перемещаться между ними.

Работа в визуальном режиме

Данный режим чем-то схож с командным. В нем с помощью специальных управляющих команд, в сочетании со стрелками и командами навигации, можно посимвольно, построчно или в виде блока выделять фрагменты текста, а затем применять к ним любые команды нормального режима. Редактировать текст в визуальном режиме несколько проще, чем в командном, т.к. в данном случае видно, к какому блоку текста будет применяться вызванная команда редактирования.

Текст в визуальном режиме можно выделять двумя способами: линейно (выбор одной или нескольких целых строк) и поблочно (выделение прямоугольного блока текста в одной или нескольких строках).

Автоматизация операций

Редактор Vim способен различать слова, предложения, параграфы, строки, отдельные символы и т.д., что позволяет пользователю задавать последовательность действий для автоматизации тех или иных операций. Vim способен выполнять сложные текстовые преобразования, позволяет создавать свои функции для преобразования данных и автоматизации рутинных действий над текстом. Любые действия, которые могут быть выполнены пользователем с использованием клавиатуры, могут быть автоматизированы.

Прочие функциональные возможности

Сюда относятся: