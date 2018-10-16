VbsEdit – программа для разработки, изменения и тестирования скриптов VBS.

Редактор позволяет значительно ускорить процесс написания сценариев за счет оперативной системы отладки, быстрому обнаружению ошибок и редактированию частей кода скриптов. Визуально это достигается с помощью подсветки синтаксиса языка скриптов. Незаменимая функция для редактирования «тяжеловесных» скриптов – вставка кодовых фрагментов в нужную область скрипта за считанные секунды.

Интерфейс VbsEdit удобен и практичен. Навигация по полям редактирования осуществляется с помощью клавиши F4. Открывать скрипты можно двумя способами: через окно или консоль программы. Освоить систему VbsEdit достаточно просто благодаря наличию большого количества справочных данных и примеров.

Программа бесплатна для индивидуального использования. Количество функций ограничено по сравнению с платной версией.