Unreal Engine 5 — мощный игровой движок и среда для создания трехмерных приложений, интерактивных миров и визуального контента, предоставляющий технологии Nanite и Lumen для фотореалистичной графики.
Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) через клиент Epic Games и имеет русскоязычный интерфейс.
Как установить движок Unreal Engine 5?
После открытия лаунчера пользователя встретит главное окно с множеством разделов. Вот что нужно сделать, чтобы установить Unreal Engine 5 на свой ПК:
- В левой части программы нужно перейти в раздел Unreal Engine.
- В правом верхнем углу нужно нажать на кнопку Установить движок, затем выбрать нужную версию, принять пользовательское соглашение и дождаться загрузки и установки.
- После того, как движок установится, в том же разделе Unreal Engine станет доступна кнопка Запустить Unreal Engine с установленной версией программы.
Функции и возможности программы Unreal Engine 5
- Технология Nanite для создания миров с неограниченной геометрической детализацией. Nanite позволяет импортировать и отображать миллиарды полигонов в реальном времени без потери производительности. Разработчики могут использовать меши с кинематографическим качеством, снятые с 3D-сканеров или созданные в ZBrush, и они автоматически оптимизируются движком. Система работает на уровне пикселей, загружая только те детали, которые видны камере, что устраняет необходимость в создании упрощенных LOD-моделей вручную.
- Система глобального освещения Lumen с динамической реакцией на изменения света. Lumen обеспечивает реалистичное непрямое освещение, которое мгновенно адаптируется при перемещении источников света, изменении времени суток или открытии дверей. Отражения, блики и цветовые оттенки от окружающих объектов пересчитываются в реальном времени. Это позволяет видеть финальное качество картинки прямо в редакторе без длительных перестроений.
- Встроенная система суперсэмплинга. TSR позволяет рендерить изображение в пониженном разрешении и затем масштабировать его до 4K или 8K с минимальной потерей качества. Это дает возможность поддерживать стабильные 60 FPS на консолях и мощных ПК, сохраняя при этом четкость текстур и деталей. Технология работает на любом оборудовании без привязки к конкретным видеокартам.
- Модульная система для создания бесшовных открытых миров. Движок автоматически разбивает огромные уровни на небольшие ячейки, которые подгружаются динамически по мере перемещения игрока. Технология One File Per Actor позволяет нескольким разработчикам одновременно редактировать разные части одного уровня без конфликтов. Система Data Layers дает возможность хранить в одном файле разные версии мира — дневную и ночную, сезонные вариации или состояния до и после событий.
- Комплект инструментов для анимирования персонажей. Встроенные инструменты Control Rig позволяют создавать скелетную анимацию и управлять ей без переключения на внешние программы. Окно Sequencer дает возможность компоновать сцены, синхронизировать анимацию, звук и визуальные эффекты. Технология Machine Learning Deformer использует нейросети для создания реалистичных деформаций мышц и одежды в реальном времени.
- Набор инструментов для моделирования и редактирования геометрии. Разработчик может создавать и изменять меши прямо в Unreal Engine: добавлять фаски, выдавливать грани, работать с UV-разверткой и делать карты нормалей. Это ускоряет итерации, потому что не нужно экспортировать модель во внешний редактор при каждом изменении, а затем перезагружать ее в проект. Все правки сохраняются в исходном файле проекта.
- Процедурная система звука. MetaSounds позволяет строить графы обработки звука аналогично материальной системе: подключать ноды генерации, фильтрации и модуляции. Звуки могут динамически меняться в зависимости от игровых событий, скорости персонажа или положения в пространстве. Это дает саунд-дизайнерам полный контроль над аудио без необходимости программировать каждый аспект в коде.
- Библиотека готовых примеров и стартовых проектов. В комплекте с движком поставляются образцы: City Sample с полноценным городом, Stack-O-Bot для знакомства с основами и Lyra Starter Game — шутер с готовой механикой и лучшими практиками кода. Их можно использовать как основу для своих игр или изучать, чтобы понять внутреннее устройство проектов. Движок активно развивается, обновления выходят регулярно, а сообщество и документация предоставляют ответы на большинство вопросов.