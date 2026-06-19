Unreal Engine 5 — мощный игровой движок и среда для создания трехмерных приложений, интерактивных миров и визуального контента, предоставляющий технологии Nanite и Lumen для фотореалистичной графики.

Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) через клиент Epic Games и имеет русскоязычный интерфейс.

Как установить движок Unreal Engine 5?

После открытия лаунчера пользователя встретит главное окно с множеством разделов. Вот что нужно сделать, чтобы установить Unreal Engine 5 на свой ПК:

В левой части программы нужно перейти в раздел Unreal Engine. В правом верхнем углу нужно нажать на кнопку Установить движок, затем выбрать нужную версию, принять пользовательское соглашение и дождаться загрузки и установки. После того, как движок установится, в том же разделе Unreal Engine станет доступна кнопка Запустить Unreal Engine с установленной версией программы.

Функции и возможности программы Unreal Engine 5