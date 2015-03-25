SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги UltraEdit

В данном списке представлены программы для замены UltraEdit. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на UltraEdit, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 17 программ

EmEditor
EmEditor

Версия 26.3.0

Программа (редактор кода) для разработки PHP, HTML, ASP, Perl, Java, VBScript, Python приложений

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (10)
Hex Editor Neo
Hex Editor Neo

Версия 8.25.01.9585

Программа для просмотра и редактирования HEX/BIN/DEC -данных любых файлов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
Notepad++
Notepad++

Версия 8.9.8.1

Программа для редактирования текcтов и исходных кодов программ.

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (33)
Sublime Text
Sublime Text

Версия 4

Редактор для программистов и разработчиков

Оценок пока нет
XML Notepad
XML Notepad

Версия 2.9.0.22

Программа для редактирования XML

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (6)
Visual Studio Code
Visual Studio Code

Версия 1.107

Программа для удобного написания и редактирования исходных кодов программ

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (27)
EditPlus
EditPlus

Версия 6.1

Текстовый редактор кода с подсветкой синтаксиса многих языков программирования

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
CodeBlocks
CodeBlocks

Версия 20.03

Программа для написания кода на языках C, C+, Fortrain

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
PhpStorm
PhpStorm

Версия 2022.1.4

Создание программного кода на HTML, JavaScript и PHP

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Code Browser
Code Browser

Версия 8.0

Программа для редактирования исходных кодов

Оценок пока нет
PSPad
PSPad

Версия 501 (312)

Бесплатный редактор кода HTML, CSS, XHTML, PHP, Python

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
CodeLobster
CodeLobster

Версия 1.7.0

Программа для редактирования кода (среда разработки) PHP, JAVA, HTML, CSS, VBS, JS, SQL

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
IntelliJ IDEA
IntelliJ IDEA

Версия 2018.3.4

Унифицированная среда разработки программ на различных языках программирования

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
VbsEdit
VbsEdit

Версия 9.0828

Удобный редактор написания VBScript

Оценок пока нет
Typewriter.NET
Typewriter.NET

Версия 1.5.5.36782

Программа для написания и редактирования исходных кодов программ, веб-приложений, веб-страниц

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (6)
HomeSite
HomeSite

Версия 5.5

Программа для написания и редактирования HTML

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (126)
Aptana Studio
Aptana Studio

Версия 3.6.0.201407100658

Cреда разработки приложений (IDE).

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)