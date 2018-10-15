Typewriter.NET — многофункциональный редактор текста, специализированный под использование разработчиками прикладных и веб-программ, веб-сайтов. Программа рассчитана на максимальное упрощение операции по редактированию текста, простота интерфейса позволит быстро настроить редактор под нужды пользователя.

Особенности программы Typewriter.NET

К особенностям редактора Typewriter.NET следует отнести:

Простота редактирования текстов за счёт использования множественных курсоров, макросов и vi-режима (запускается при нажатии «Ctrl+[» из обычного режима).

Подсвечивание элементов кода, автодополнение вводимого текста.

Сниппеты уменьшают объемы набираемого текста.

Настройка упрощается за счёт использования файлов настроек — настройки применяются сразу при сохранении изменений, это касается всех настроек, включая сниппеты, цветовые схемы, файлы подсветки синтаксиса.

Параметры настройки ищутся простым текстовым поиском в файле настроек — не надо передвигаться по диалоговым окнам, чтобы найти нужные пункты настроек.

Возможен текстовый поиск по справочным материалам, результатам поиска команд и файлов. Так же выручает кнопка F1 и текстовый поиск по появившейся вкладке справки.

Изучение обычного режима редактора упрощается за счёт поиска по пунктам меню с помощью Ctrl+Shift+P.

Чтобы пользователю не пришлось создавать проект только ради отображения дерева файлов, роль проекта играет текущая папка редактора.

Есть множество способов перейти на нужную папку, реализовано быстрое перемещение на предыдущие папки-проекты с помощью Ctrl+Shift+G.

Если требуются специфические настройки для папки-проекта, то просто создаётся файл настроек в текущей папке (с помощью отдельного пункта меню).

Редактор стремится к принципу: установил — начал работать, не тратя время на изучение и настройку.

Совместимость Typewriter.NET с Windows

Текстовый редактор Typewriter.NET поддерживается системами Windows 7, 8/8.1 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке.