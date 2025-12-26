TeXstudio — интегрированная среда для написания кода на языках программирования. Редактор кода появился в 2009 году. С тех пор развился в большую IDE, на которой легко и удобно писать собственный код.

Программа переведена на русский язык и распространяется бесплатно (открытый исходный код). Редактор совместим 64-битной операционной системой Windows 7. 8, 8.1 и 10. Для работы на Windows 11 нужно установить Visual Studio.

TeXstudio написан на C++/Qt. Программисты могут внедрять новые функции или исправлять ошибки. Разработка кода происходит на Github.

Функции и возможности TeXStudio

TeXstudio умеет подсвечивать синтаксис, оснащена встроенным просмотрщиком кода, может дробить большие документы на мелкие файлы и подключать \input. Из основных функций отмечают:

\ref — вывод меток. Если навести на метку внутри \ref, то покажет окно с фрагментом текста;

отслеживание подключения bib-файлов и структуры составных документов;

возможность синхронизации встроенного просмотрщика с файлом PDF;

наличие конвертера и редактора таблиц;

автодополнение окружений.

Программное обеспечение поддерживает TEX-директивы, magic comments. С помощью комментариев указывают в документе выбор компилятора, язык проверки орфографии.