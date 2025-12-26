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TeXstudio

TeXstudio

Редактор кода для разных языков программирования

2,8 (5)
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Актуальная версия 4.9.8
Скачать 146 MB
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Скриншоты

История изменений

Версия 4.9.8

  • Исправлено зависание при открытии внешнего просмотрщика из встроенного просмотрщика PDF.
  • Улучшена работа с подпапками в панели Git.
  • Исправлено зависание тезауруса.
  • Исправлен сбой при поиске меток через Find Label.
  • При перетаскивании файлов из встроенного проводника в текст для изображений открывается мастер, а для других файлов добавляется команда include.
  • PDF теперь автоматически перезагружается после компиляции.
  • PDF-файлы теперь можно открывать из встроенного проводника.
  • Улучшена вставка текста с отступами.
  • Добавлено предупреждение об отсутствующей точке с запятой в коде TikZ.

Оценки программы

2,8

5 оценок Оценок пока нет

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