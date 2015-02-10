SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги TablePlus

В данном списке представлены программы для замены TablePlus. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на TablePlus, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

DBeaver
DBeaver

Версия 25.3.4

Менеджер для работы с базами данных

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
pgAdmin4
pgAdmin4

Версия 8.1

Графический клиент для серверов PostgreSQL

Оценок пока нет
phpMyAdmin
phpMyAdmin

Версия 5.2.1

Программа для управления базами данных MySQL

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Navicat Premium
Navicat Premium

Версия 16.2.7.0

Программа для управления базами данных

Оценок пока нет
SQLite Expert Personal
SQLite Expert Personal

Версия 5.4.49

Программа для работы с базами данных

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (6)
SQL Server
SQL Server

Версия 2008

SQL Server 2005 – это платформа баз данных

Оценок пока нет