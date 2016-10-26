TablePlus — функциональное решение для работы с реляционными базами данных. Позволяет удобно организовать управление разными типами БД. Программа кроссплатформенна и работает на разных операционных системах, включая Windows 10 и 11 (32 и 64 бит), Linux, macOS, а также iOS. Язык интерфейса — английский (русский не поддерживается).

Утилита является платной, однако имеет бесплатную пробную версию с ограниченным функционалом. Ее может хватить для большинства базовых задач и простого администрирования баз данных в течение тестового периода.

Поддерживаемые форматы

Утилита позволяет работать со всеми основными и наиболее популярными форматами реляционных БД SQL, включая PostgreSQL, MySQL, SQLite и др. Кроме того, программа поддерживает установку плагинов и дополнений, упрощающих работу и интегрирующих новый функционал.

Возможности и преимущества TablePlus

Программа позволяет удобно организовать работу с базами данных большинства самых распространенных форматов. Благодаря доступному интерфейсу, утилиту могут использовать начинающие пользователи, имеющие небольшой опыт в администрировании БД. Несмотря на отсутствие поддержки русского языка, вид TablePlus прост и понятен. Кроме того, утилита имеет современный дизайн интерфейса и темную тему.

TablePlus позволяет быстро настроить соединение и начать работать с базой данных, используя весь доступный функционал. В программе присутствуют опции для экспорта и импорта БД, возможность создавать резервные копии, а также обширные настройки.

Одна из особенных функций TablePlus — удобный диспетчер соединений, в котором все действующие подключения можно сгруппировать по категориям и отметить разными цветами. Это помогает упростить навигацию между ними и сделать работу с программой более простой.

TablePlus дает возможность просмотреть SQL перед выполнением запроса, что позволяет предварительно скопировать код для многократного использования в дальнейшем.

Интерфейс

Интерфейс TablePlus выполнен с современным дизайном и темным оформлением. Программа поддерживает работу с вкладками для управления несколькими задачами одновременно, что существенно упрощает использование.

По умолчанию, приложение работает в небольшом окне, все функции и кнопки в котором сгруппированы по разным меню. Присутствует отдельный раздел с историей подключений, в котором доступен список всех последний соединений.