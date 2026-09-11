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Subtitle Edit

Subtitle Edit

Программа для создания и редактирования субтитров к видео

3,7 (3)
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Актуальная версия 5.3.0
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История изменений

Версия 5.3.0

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 5.2.0
    • Добавлены Assisted split и Assisted move: программа предлагает варианты разделения или перемещения субтитров с предварительным просмотром.
    • Добавлен редактор глав для Matroska, MP4 и OGM.
    • Добавлен режим Edit original для редактирования исходных строк субтитров рядом с рабочим переводом.
    • Добавлена поддержка строк Forced narrative с отдельной колонкой и возможностью сохранить только такие строки.
    • Добавлен список ошибок с общей статистикой и экспортом результатов в буфер обмена, текстовый файл, Excel или веб-страницу.
    • Расширены настройки таблицы субтитров: можно менять порядок колонок, скрывать их и искать значения вводом текста.
    • Улучшена работа временной шкалы: добавлены определение начала и конца реплики по звуку, привязка к смене кадров и более точная коррекция тайм-кодов по реальным кадрам видео.
    • Расширены функции автоматического перевода и ИИ-проверки, включая новые llama.cpp/Ollama-режимы и дополнительные модели.
    • Добавлены новые движки распознавания речи и отчёт о качестве транскрипции с поиском повторов и участков без речи.
    • Добавлены и улучшены форматы субтитров, OCR, экспорт изображений и пакетная обработка; обновлены ffmpeg, llama.cpp, Tesseract и другие встроенные компоненты.

Оценки программы

3,7

3 оценки Оценок пока нет

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