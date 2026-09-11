Subtitle Edit — программа для редактирования и создания субтитров к фильмам, сериалам, мультфильмам и вообще к любому видео. Это бесплатное приложение для пользователей Windows 7, 8, 10 (32 и 64 бит).

Для работы программы требуется наличие в системе установленной платформы .NET Framework версии 4 или выше. Если пользователю важны параметры звука обрабатываемого видео, также следует установить на компьютер VLC Media Player. Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Subtitle Edit?

Subtitle Edit — узкоспециализированная программа, предназначенная для редактирования имеющихся либо создания новых субтитров к любым видеоматериалам практически на любом языке. В приложении предусмотрен встроенный медиапроигрыватель, что значительно упрощает правку и создания субтитров.

Ввиду того, что поддерживает импорт и экспорт субтитров самых различных форматов (более 280), программу также можно использовать для их конвертации.

Функции программы Subtitle Edit

Разработчик Subtitle Edit продумал все тонкости, присущие процессу создания субтитров. Среди них отметим:

Регулировка продолжительности субтитров в секундах, процентах или символах (полуавтоматический режим). В последнем случае программа определяет продолжительность по установленной пользователем продолжительности чтения зрителем некоторого числа символов в секунду. При этом можно установить временные рамки — минимальная и максимальная продолжительность отображения текста.

Наличие различных автоматизированных функций редактирования субтитров: исправление ошибок; автопроставление заглавных букв в начале предложений и именах собственных; исправление орфографических ошибок с возможностью создания собственных правил; поиск дубликатов слов и строк; различные функции удаления символов/слов/строк; создание правил разделения длинных строк и многое другое.

Наличие отдельного модуля для перевода субтитров с разнообразными удобствами, включая наиболее важную функцию — автоперевод. Перевод осуществляется при помощи известного сервиса от Google, однако для его быстрой работы требуется Google API Key. Если ключа нет, то функция автоперевода может работать неэффективно. Также при помощи Subtitle Edit можно создавать одновременно два файла с субтитрами на выбранных языках (перевод осуществляется вручную пользователем). Есть в программе и встроенные словари (18 языков на момент написания обзора).

Наличие множества удобных вспомогательных функций. Вот лишь часть: конвертер величин (удобен для преобразования километров в мили, фунтов в килограммы и т.д.); смещение всех или выбранных субтитров по времени; различные способы перехода между субтитрами; считывание и отображение формы сигнала аудиодорожек видео; множественная замена текста в субтитрах, в т.ч. с использованием регулярных выражений; наложение эффектов на субтитры (например, вывод текста как в караоке); вставка текста в готовые субтитры с автоматическим перерасчетом времени их отображении.

Управление программой посредством горячих клавиш. Практически все функции, доступные в Subtitle Edit, можно вызывать и настраивать посредством заданных пользователем горячих клавиш.

Конвертация большинства поддерживаемых программой форматов субтитров.

Возможность совместного редактирования субтитров по сети путем подключения к общей сессии на сервисе Microsoft Azure.

Стоит признать, что Subtitle Edit — лучшая программа для редактирования, создания и конвертации субтитров из тех, что доступны бесплатно.