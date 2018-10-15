SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Sublime Text

В данном списке представлены программы для замены Sublime Text. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Sublime Text, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 17 программ

EmEditor
EmEditor

Версия 26.3.0

Программа (редактор кода) для разработки PHP, HTML, ASP, Perl, Java, VBScript, Python приложений

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (10)
Notepad++
Notepad++

Версия 8.9.8.1

Программа для редактирования текcтов и исходных кодов программ.

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (33)
Brackets
Brackets

Версия 2.2.1-17943

Редактор кода для веб-разработки

Оценок пока нет
UltraEdit
UltraEdit

Версия 2026.0

Многофункциональный тектовый и HEХ редактор с подсветкой кода

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (7)
PyCharm
PyCharm

Версия 252.23892.194

Интегрированная среда разработки на Python

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (11)
Visual Studio Code
Visual Studio Code

Версия 1.107

Программа для удобного написания и редактирования исходных кодов программ

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (27)
EditPlus
EditPlus

Версия 6.1

Текстовый редактор кода с подсветкой синтаксиса многих языков программирования

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
NetBeans
NetBeans

Версия 26

Интегрированная среда разработки Java

Оценок пока нет
Eclipse
Eclipse

Версия 4.35.0

Интегрированная среда разработки

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
CCode
CCode

Версия 2.2.0

Среда разработки (IDE) для программирования на языке C

Оценок пока нет
PhpStorm
PhpStorm

Версия 2022.1.4

Создание программного кода на HTML, JavaScript и PHP

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Code Browser
Code Browser

Версия 8.0

Программа для редактирования исходных кодов

Оценок пока нет
PSPad
PSPad

Версия 501 (312)

Бесплатный редактор кода HTML, CSS, XHTML, PHP, Python

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
CodeLobster
CodeLobster

Версия 1.7.0

Программа для редактирования кода (среда разработки) PHP, JAVA, HTML, CSS, VBS, JS, SQL

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
IntelliJ IDEA
IntelliJ IDEA

Версия 2018.3.4

Унифицированная среда разработки программ на различных языках программирования

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
VbsEdit
VbsEdit

Версия 9.0828

Удобный редактор написания VBScript

Оценок пока нет
Typewriter.NET
Typewriter.NET

Версия 1.5.5.36782

Программа для написания и редактирования исходных кодов программ, веб-приложений, веб-страниц

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (6)