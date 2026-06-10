Sublime Text – универсальная программа для обработки текстовых файлов, программного кода и разметки. Широкий спектр поддержки языков программирования обеспечивает применение редактора в сфере профессионального кодинга. Поддерживаемые языки программирования: PHP, C++, язык приложений Java, JS, HTML и Haskell.

Функционал программы позволит выделить активные и неисправные фрагменты кода, просмотреть основу и выполнение сценариев, изменить текст в нескольких местах, искать и сортировать материалы по типу и названию файлов.

Поддержка сочетаний «горячих клавиш» даст возможность избежать длительных монотонных операций и налету управлять операциями в редакторе.