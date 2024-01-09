Studio 3T — функциональный клиент для управления базами данных MongoDB. Позволяет удобно организовать работу с БД популярного формата с помощью графического интерфейса. Программа имеет версии для разных ОС, включая Windows 10/11 x64, GNU/Linux и macOS. Русский язык не поддерживается.

Утилита платная и имеет закрытый исходный код, однако разработчик предоставляет бесплатный пробный период для ознакомления. Он активируется во время установки и позволяет протестировать программу и принять решение о необходимости покупки лицензии.

Функции Studio 3T

Программа обладает всеми необходимыми функциями для управления базами данных формата MongoDB. Утилита предоставляет графический интерфейс, с помощью которого можно проще и удобнее взаимодействовать с БД и их содержимым.

В Studio 3T встроено большое количество дополнительных инструментов для настройки и использования баз данных. Среди них:

IntelliShell. Консоль IntelliShell с расширенным функционалом и возможностью автонастройки.

Virtual Query Builder. Конструктор Query с поддержкой drag-and-drop.

SQL. Простое в использовании дополнение SQL Query.

Tasks. Функционал для настройки отложенных заданий.

Aggregate. Редактор Aggregate с расширенными возможностями.

Code generation. Генератор кода с поддержкой шести различных языков программирования.

Schema. Инструмент для работы со схемами.

Кроме того, в программе присутствует базовый функционал для экспорта и импорта баз данных с поддержкой разных форматов (CSV, SQL, JSON и другие).

После установки Studio 3T предлагает добавить и настроить новое подключение для начала использования. Установив соединение, можно применять весь доступный функционал приложения для управления базой данных. Благодаря наличию большого количества опций, использовать Studio 3T можно для разных задач, в которых требуется настройка БД формата MongoDB.

Приложение отличается от многих аналогов обширным функционалом, собранным в одной утилите. Благодаря Studio 3T, организовать работу с MongoDB можно в рамках единой программы. Недостатками приложения могут выступать необходимость покупки лицензии и отсутствие поддержки русского языка интерфейса. Однако в большинстве случаев при работе с базами формата MongoDB эти минусы не являются существенными.