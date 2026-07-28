SoapUI — программа с открытым исходным кодом для функционального тестирования веб-сервисов и API. Она поддерживает протоколы REST, SOAP, GraphQL, JMS и другие, позволяющая создавать, запускать и анализировать тесты без написания кода.

Программа является полностью бесплатной с открытым исходным кодом, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.

Поддержка всех основных протоколов API в единой среде

SoapUI позволяет тестировать веб-сервисы, работающие по протоколам REST, SOAP, GraphQL, JMS, а также Apache Kafka и gRPC. Пользователь может отправлять запросы, получать ответы и проверять корректность работы сервисов без переключения между разными инструментами. Это делает программу универсальным решением для разработчиков и тестировщиков, работающих с разнообразными API.

Создание тестов без написания кода

Основная философия SoapUI — возможность создавать сложные тестовые сценарии через графический интерфейс, а не через программирование. Все действия выполняются с помощью наглядных конструкторов: добавление шагов, настройка параметров запросов, проверка утверждений.

Гибкая система проверок и утверждений

Для каждого запроса можно настроить проверки, которые автоматически анализируют полученный ответ. Доступны готовые утверждения: проверка кода состояния HTTP, соответствие структуры JSON или XML, наличие определенных значений и многое другое. При несоответствии ожидаемому результату тест помечается как проваленный, а подробный отчет показывает причину ошибки. Это позволяет быстро находить и исправлять проблемы в API.

Создание сложных тестовых сценариев с несколькими шагами

Тесты в SoapUI могут состоять из последовательности запросов, где результат одного используется как входные данные для следующего. Можно добавлять логические условия, циклы, задержки и обработку ошибок. Сценарии сохраняются в проекты и могут быть запущены как целиком, так и по отдельности.

Интеграция с внешними источниками данных для массового тестирования

SoapUI позволяет подключать внешние файлы Excel, CSV или базы данных для использования в качестве источников тестовых данных. Это дает возможность прогонять один и тот же сценарий с разными наборами параметров, проверяя множество вариантов ввода и граничных случаев. Такой подход значительно увеличивает покрытие тестами и помогает выявить скрытые ошибки.

Сохранение и повторное использование тестов с интеграцией в системы сборки

Созданные проекты можно сохранять в файлы и хранить в системе контроля версий, что облегчает совместную работу команды. Для автоматизации тестирования SoapUI интегрируется с Jenkins, TeamCity и другими CI-системами через командную строку. Это позволяет запускать тесты при каждом изменении кода и получать отчеты о качестве API без ручного вмешательства.