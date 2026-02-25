Scilab — бесплатная вычислительная среда и язык программирования для инженерных и научных расчетов, анализа данных и построения графиков.
Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 7 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс с частичной поддержкой русского языка.
Функции и возможности программы Scilab
Основная задача программы — помочь инженерам в построении графиков, анализе различных данных и многом другом. Программа располагает всевозможными библиотеками, которые умеют работать с теорией чисел, графами, физическими формулами, а также помогают в обучении. Вот основные функции и возможности Scilab:
- Мощный математический аппарат. Программа включает сотни встроенных математических функций для линейной алгебры, решения дифференциальных уравнений, оптимизации, статистики и обработки сигналов. Это позволяет выполнять расчеты любой сложности, заменяя дорогостоящие коммерческие пакеты и делая вычисления доступными для студентов, инженеров и исследователей.
- Инструменты визуализации и построения графиков. Встроенная графика высокого уровня дает возможность создавать двухмерные и трехмерные графики, поверхности, гистограммы и анимированные визуализации. Пользователь может настраивать внешний вид графиков, добавлять подписи осей и экспортировать результаты в распространенные форматы для вставки в отчёты или публикации.
- Визуальное моделирование с помощью Xcos. В состав Scilab входит графический редактор Xcos для проектирования и симуляции гибридных динамических систем. Достаточно перетаскивать блоки на рабочую область и соединять их связями, чтобы создать модель управления, электронной схемы или механической системы. Это избавляет от необходимости писать код для типовых задач моделирования.
- Свой язык программирования. Собственный язык Scilab оптимизирован для матричных вычислений и работы с большими массивами данных. Он поддерживает создание сложных алгоритмов, пользовательских функций и работу с различными структурами данных. Код легко читается и пишется, а интеграция с другими языками позволяет подключать внешние библиотеки на C или Fortran.
- Интеграция с популярными IDE. Программа доступна не только в классическом настольном варианте, но и как расширение для VS Code или ядро для Jupyter, что удобно для тех, кто привык работать в современных средах разработки. Scilab поддерживает импорт данных из электронных таблиц и экспорт результатов в различные форматы.
Как построить простейший график с помощью Scilab?
Построение графиков — одна из тех задач, с которыми сталкиваются не только инженеры, но и обычные студенты. Для демонстрации возможностей программы, можно построить параболу
y = (x-2)² с интервалами от -2 до 5. Вот что для этого нужно сделать:
- Сначала нужно создать файл проекта. Для этого нужно перейти в любую удобную директорию и нажать ПКМ — Создать. В выпадающем списке будет предложено создать файл с расширением sce или sci.
- Новый файл открывается так же, как обычный текстовый документ. В нем нужно написать код и сохранить программу комбинацией клавиш Ctrl + S.
- Далее следует открыть программу. Через меню Файл — Выполнить нужно выбрать созданный файл, а затем нажать кнопку Open. Код программы автоматически выполнится, а на экране пользователя откроется созданный график.
Пример кода для построения графика:
x = [-2:5];
y = (x-2).^2;
plot(x, y)
xgrid()