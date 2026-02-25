Scilab — бесплатная вычислительная среда и язык программирования для инженерных и научных расчетов, анализа данных и построения графиков.

Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 7 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс с частичной поддержкой русского языка.

Функции и возможности программы Scilab

Основная задача программы — помочь инженерам в построении графиков, анализе различных данных и многом другом. Программа располагает всевозможными библиотеками, которые умеют работать с теорией чисел, графами, физическими формулами, а также помогают в обучении. Вот основные функции и возможности Scilab:

Мощный математический аппарат. Программа включает сотни встроенных математических функций для линейной алгебры, решения дифференциальных уравнений, оптимизации, статистики и обработки сигналов. Это позволяет выполнять расчеты любой сложности, заменяя дорогостоящие коммерческие пакеты и делая вычисления доступными для студентов, инженеров и исследователей.

Инструменты визуализации и построения графиков. Встроенная графика высокого уровня дает возможность создавать двухмерные и трехмерные графики, поверхности, гистограммы и анимированные визуализации. Пользователь может настраивать внешний вид графиков, добавлять подписи осей и экспортировать результаты в распространенные форматы для вставки в отчёты или публикации.

Визуальное моделирование с помощью Xcos. В состав Scilab входит графический редактор Xcos для проектирования и симуляции гибридных динамических систем. Достаточно перетаскивать блоки на рабочую область и соединять их связями, чтобы создать модель управления, электронной схемы или механической системы. Это избавляет от необходимости писать код для типовых задач моделирования.

Свой язык программирования. Собственный язык Scilab оптимизирован для матричных вычислений и работы с большими массивами данных. Он поддерживает создание сложных алгоритмов, пользовательских функций и работу с различными структурами данных. Код легко читается и пишется, а интеграция с другими языками позволяет подключать внешние библиотеки на C или Fortran.

Интеграция с популярными IDE. Программа доступна не только в классическом настольном варианте, но и как расширение для VS Code или ядро для Jupyter, что удобно для тех, кто привык работать в современных средах разработки. Scilab поддерживает импорт данных из электронных таблиц и экспорт результатов в различные форматы.

Как построить простейший график с помощью Scilab?

Построение графиков — одна из тех задач, с которыми сталкиваются не только инженеры, но и обычные студенты. Для демонстрации возможностей программы, можно построить параболу y = (x-2)² с интервалами от -2 до 5. Вот что для этого нужно сделать:

Сначала нужно создать файл проекта. Для этого нужно перейти в любую удобную директорию и нажать ПКМ — Создать. В выпадающем списке будет предложено создать файл с расширением sce или sci. Новый файл открывается так же, как обычный текстовый документ. В нем нужно написать код и сохранить программу комбинацией клавиш Ctrl + S. Далее следует открыть программу. Через меню Файл — Выполнить нужно выбрать созданный файл, а затем нажать кнопку Open. Код программы автоматически выполнится, а на экране пользователя откроется созданный график.