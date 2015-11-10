SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Sandboxie

В данном списке представлены программы для замены Sandboxie. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Sandboxie, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Shadow Defender
Shadow Defender

Версия 1.4.0.680

Программа для защиты данных и системных настроек от изменений извне

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
Kaspersky Internet Security
Kaspersky Internet Security

Версия 15.0.1.415

Антивирусная защита компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)