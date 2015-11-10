SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Sandboxie

Sandboxie

Песочница для шпионских программ

2,0 (3)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 5.26
Скачать 3 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 5.26

Оценки программы

2,0

3 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Sandboxie