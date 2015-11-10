Sandboxie — программа для защиты от вредоносного программного обеспечения и шпионских программ. Sandboxie изолирует браузер и работу PDF-ридеров, создавая некий фильтр между программами и системой. Благодаря такой работе можно удалять шпионские и рекламные утилиты, проникающие на компьютер через интернет.

Функции Sandboxie

Защитите Windows XP с помощью Sandboxie Pro! Microsoft больше не поддерживает Windows XP и не выпускает патчи безопасности для этой оси.

Почти все атаки на компьютер пользователя происходит через веб-браузеры, Java и PDF документы. Sandboxie заблокирует вредоносные файлы и ПО.

Запустите программу Sandboxie в фоновом режиме и защитите с помощью нее почтовые клиенты, которые обычно также работают в фоне. Все вирусы и троянские программы, отправленные вам на почту, попадут в своеобразную ловушку Sandboxie.

Sandboxie используют более 10 лет сотни тысяч людей и тысячи организаций по всему миру!

Запустите веб-браузер в Sandboxie - предотвращение вредоносного программного обеспечения, загруженного в браузер от причинения вреда вашей машины

Повышение конфиденциальности личных данных (кэш, куки, история браузера).

Безопасные социальные сети.

Sandboxie изолирует программы на Windows и не позволяет им постоянно вносить изменения в другие программы, систему и данные на компьютере.