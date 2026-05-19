Postman — графическая платформа для разработки, тестирования, документирования и мониторинга API, позволяющая отправлять HTTP, GraphQL, gRPC, WebSocket, MQTT запросы, создавать коллекции, автоматизировать тесты и имитировать работу серверов.
Программа распространяется по модели freemium, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.
Функции и возможности программы Postman
- Поддержка всех основных протоколов API в одном интерфейсе. Программа позволяет работать с запросами различных типов: HTTP (REST), GraphQL, gRPC, MQTT, WebSockets и даже протоколами для AI-интеграций. Пользователь может переключаться между протоколами в рамках одного рабочего пространства, не прибегая к отдельным инструментам. Это особенно удобно для разработчиков, которые тестируют микросервисы с разными способами обмена данными.
- Интуитивный конструктор запросов и просмотр ответов. Postman предоставляет удобный графический интерфейс для создания запросов: выбор метода (GET, POST, PUT, DELETE и другие), указание URL, добавление заголовков, параметров, тела запроса (raw, form-data, x-www-form-urlencoded, бинарные данные). Ответ от сервера отображается с подсветкой синтаксиса, форматированием JSON/XML, возможностью поиска по тексту и визуализацией графиков. Встроенный просмотр cookie и заголовков помогает отлаживать сессии и авторизацию.
- Создание и управление коллекциями запросов. Все запросы можно группировать в коллекции, которые служат одновременно документацией и набором тестов. В коллекциях поддерживаются переменные на уровне коллекции, окружения и запроса. Это позволяет переиспользовать одни и те же запросы с разными настройками. Коллекции можно экспортировать в JSON и импортировать обратно, а также синхронизировать с облаком Postman.
- Автоматическое тестирование и скрипты. В Postman можно писать скрипты на JavaScript, которые выполняются до отправки запроса и после получения ответа. На основе этих скриптов создаются автоматические тесты, которые прогоняются при каждом запуске коллекции. Результаты тестов отображаются с детализацией по каждому запросу и поддерживаются в CI/CD через Newman.
- Имитация API с помощью мок-серверов. Если реальный бэкенд ещё не готов, программа может создать мок-сервер на основе коллекции: для каждого запроса задается пример ответа, и мок-сервер возвращает эти данные при вызове соответствующего URL. Это позволяет фронтенд-разработчикам и тестировщикам начинать работу, не дожидаясь реализации API.
- Управление окружениями и глобальными переменными. Можно создавать несколько окружений и задавать переменные. При переключении окружения все запросы автоматически используют новые значения переменных. Переменные можно вкладывать друг в друга, задавать начальные и текущие значения, получать из ответов сервера через скрипты.
- Работа в офлайн-режиме с локальной синхронизацией. Хотя Postman тесно интегрирован с облачным сервисом, программа поддерживает полностью локальную работу: коллекции и окружения сохраняются на компьютере пользователя. Это позволяет использовать её без регистрации и без доступа к интернету, а также даёт полный контроль над данными. При желании можно включить синхронизацию с облаком для командной работы и доступа с разных устройств.