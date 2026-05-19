Postman — графическая платформа для разработки, тестирования, документирования и мониторинга API, позволяющая отправлять HTTP, GraphQL, gRPC, WebSocket, MQTT запросы, создавать коллекции, автоматизировать тесты и имитировать работу серверов.

Программа распространяется по модели freemium, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.

Функции и возможности программы Postman