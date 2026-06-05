Poedit — это программа, которая помогает переводить другие программы на разные языки. Она избавляет от рутины, когда нужно перевести интерфейс приложения, сайта или игры с одного языка на другой. Вместо того чтобы вручную искать нужные фразы в файлах проекта, вы просто загружаете файл в Poedit и видите всё в удобной таблице: слева оригинал, справа перевод.

Проще говоря, если вы когда-нибудь хотели помочь перевести любимую программу на русский или сделать свой проект многоязычным — Poedit ваш помощник.

Программа работает на 64-битных Windows 10 и 11.

Зачем нужна программа Poedit

Программа будет полезна: