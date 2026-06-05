Poedit — это программа, которая помогает переводить другие программы на разные языки. Она избавляет от рутины, когда нужно перевести интерфейс приложения, сайта или игры с одного языка на другой. Вместо того чтобы вручную искать нужные фразы в файлах проекта, вы просто загружаете файл в Poedit и видите всё в удобной таблице: слева оригинал, справа перевод.
Проще говоря, если вы когда-нибудь хотели помочь перевести любимую программу на русский или сделать свой проект многоязычным — Poedit ваш помощник.
Программа работает на 64-битных Windows 10 и 11.
Зачем нужна программа Poedit
Программа будет полезна:
- Программистам, которые делают приложения и хотят выпустить их на нескольких языках. Poedit помогает быстро организовать перевод и не запутаться в файлах.
- Переводчикам, которые профессионально занимаются локализацией ПО. В Poedit есть переводческая память (TM), автоматическая проверка качества (QA) и облачные сервисы вроде Crowdin — всё для удобной работы.
- Владельцам сайтов на WordPress, Django или Drupal — эти платформы используют тот же формат, что понимает Poedit. Так что перевести интерфейс сайта или тему на другой язык можно без боли.
- Студиям и командам, где над переводом работает несколько человек. Poedit поддерживает форматы, с которыми работают профессиональные инструменты локализации.