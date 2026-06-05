SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Poedit

Poedit

Программа для работы с файлами перевода и создания многоязычных версий программ

4,0 (3)
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Актуальная версия 3.10
Скачать 19 MB
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Скриншоты

История изменений

Версия 3.10

  • Добавлена начальная поддержка XLIFF 2.2.
  • Добавлена поддержка GNU gettext 1.0.
  • Улучшено извлечение метаданных WordPress, особенно для тем и плагинов с активной работой на стороне интерфейса.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 3.9.1

Оценки программы

4,0

3 оценки Оценок пока нет

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