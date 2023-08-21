SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги pgAdmin4

В данном списке представлены программы для замены pgAdmin4. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на pgAdmin4, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

TablePlus
TablePlus

Версия 26.10.16

Программа для работы с реляционными базами данных

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (9)
DBeaver
DBeaver

Версия 25.3.4

Менеджер для работы с базами данных

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
Navicat Premium
Navicat Premium

Версия 16.2.7.0

Программа для управления базами данных

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