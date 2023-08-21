pgAdmin4 — функциональный графический клиент для серверов PostgreSQL. Позволяет подключаться к ним и управлять с помощью удобного GUI-интерфейса. Программа кроссплатформенна и работает на разных операционных системах. Для Windows доступна версия для 64-битных Windows 10 и 11. Язык интерфейса английский.

Программа полностью бесплатна и имеет открытый исходный код. Это обеспечивает дополнительную степень безопасности при использовании. Открытость утилиты позволяет быстро выявлять уязвимости и проблемы, содержащиеся в коде.

Функции pgAdmin4

Программа имеет обширный функционал для работы с серверами PostgreSQL и базами данных. Среди основных возможностей стоит отметить следующее:

Подключение к серверу PostgreSQL;

Управление базами данных, настройка и создание новых БД, внесение информации в них;

Конфигурация пользователей, управление ролями и разрешениями;

Выбор места размещения файлов БД;

Использование нескольких серверов одновременно.

pgAdmin4 — одно из наиболее популярных решений для работы с PostgreSQL. Приложение получило распространенность, благодаря обширному функционалу, удобному интерфейсу и кроссплатформенности.

Одно из главных преимуществ pgAdmin заключается в том, что программа полностью бесплатна. Это выделяет ее среди многих аналогов. Утилиту можно использовать для управления серверами и базами данных без необходимости приобретать лицензию.

В программу встроено большое количество опций для настройки баз данных. С помощью утилиты их можно редактировать, создавать и удалять. В интегрированной документации присутствуют подробные инструкции по использованию утилиты.

Интерфейс pgAdmin

Программа имеет графический интерфейс, благодаря которому управлять серверами PostgreSQL можно легко и удобно. Окно pgAdmin состоит из нескольких основных элементов:

Главное меню с доступом к базовым опциям и настройкам;

Левая панель с навигацией между серверами, базами данных и списками пользователей;

Верхняя строка вкладок для быстрого переключения между разделами;

Центральная часть с основным содержимым (например, с информацией, хранящейся в БД, списком пользователей, параметрами сервера).

Утилита имеет большое количество настроек, позволяющих подстроить и оптимизировать ее под себя. Доступны параметры для изменения интерфейса и функционала, добавления горячих клавиш и т.п.