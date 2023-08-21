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pgAdmin4

pgAdmin4

Графический клиент для серверов PostgreSQL

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Актуальная версия 8.1
Скачать 180 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

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История изменений

Версия 8.1

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