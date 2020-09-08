OpenAL — свободно распространяемый API (интерфейс программирования приложений), предназначенный для работы с аудио при создании программистами компьютерных программ. Наиболее часто инструменты и библиотеки, входящие в состав OpenAL, используются при разработке современных 3D-игр.

Зачем нужна программа OpenAL?

Интерфейс программирования OpenAL служит главным образом для обработки аудиоданных в трехмерном пространстве. Данный API можно сравнить, например, с OpenGL, только последний используется для создания и программирования трехмерных визуальных объектов.

Входящие в состав OpenAL библиотеки могут быть подключены к различным игровым движкам (к примеру, Unity), инструментам 3D-моделирования (как Blender) или мультимедиа-проигрывателям (используется, например, в SMPlayer и MPlayer).

Для обычных пользователей, не занимающихся разработкой программного обеспечения, OpenAL может потребоваться только в целях запуска на компьютере 3D-игр или каких-либо приложений, требующих наличие данного API в системе. Некоторые игры могут попросту не запуститься, ссылаясь на отсутствие библиотек OpenAL. По этой же причине (отсутствие OpenAL) игроки не смогут полноценно насладиться пространственным звуковым сопровождением, заложенным разработчиками в ту или иную игру.

Установка библиотек OpenAL

Для установки библиотек OpenAL не требуются никаких навыков в программировании. Это программа небольшого размера, которая в ходе установки копирует файлы в системные разделы Windows. Все, что требуется пользователю — согласиться с лицензионным соглашением. Установка выполниться в автоматическом режиме и займет пару секунд.

В архиве, доступном для скачивания с этой страницы, также присутствует набор средств разработки (SDK) OpenAL, предназначенный для разработчиков игр и 3D-приложений. Устанавливается SDK как обычная программа. Информацию о подключении OpenAL к игровым движкам, средам разработки, инструментам 3D-моделирования и т.д. следует искать в технической документации к используемому для разработки приложений программному обеспечению.