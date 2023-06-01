Nullsoft Scriptable Install System (NSIS) — утилита для создания установочных программ (инсталляторов). Это полностью бесплатное приложение для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа NSIS?

NSIS (Nullsoft Scriptable Install System) — профессиональный инструмент с открытым исходным кодом для создания программ-установщиков Windows, которые способны делать все, что необходимо для корректной установки программного обеспечения.

NSIS основан на сценариях и позволяет использовать логические операции для выполнения даже самых сложных задач установки. Многие подключаемые модули и сценарии доступны «из коробки». Они позволяют создавать веб-установщики, обмениваться данными с Windows и другими программными компонентами, устанавливать или обновлять общие компоненты и многое другое.

Функции программы NSIS

К числу основных функциональных возможностей Nullsoft Scriptable Install System относятся: