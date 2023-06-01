Nullsoft Scriptable Install System (NSIS) — утилита для создания установочных программ (инсталляторов). Это полностью бесплатное приложение для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы выполнен на английском языке.
Зачем нужна программа NSIS?
NSIS (Nullsoft Scriptable Install System) — профессиональный инструмент с открытым исходным кодом для создания программ-установщиков Windows, которые способны делать все, что необходимо для корректной установки программного обеспечения.
NSIS основан на сценариях и позволяет использовать логические операции для выполнения даже самых сложных задач установки. Многие подключаемые модули и сценарии доступны «из коробки». Они позволяют создавать веб-установщики, обмениваться данными с Windows и другими программными компонентами, устанавливать или обновлять общие компоненты и многое другое.
Функции программы NSIS
К числу основных функциональных возможностей Nullsoft Scriptable Install System относятся:
- Совместимость со всеми основными версиями Windows. NSIS позволяет создать инсталлятор, совместимый с Windows 95, 98, ME, NT4, 2000, XP, 2003, Vista, Server 2008, 7, Server 2008R2, 8, Server 2012, 8.1, Server 2012R2, Windows 10 и 11.
- Уникальные методы сжатия. Для создания инсталляторов утилита NSIS способа сжимать исходные файлы, предоставляя пользователю возможность выбрать один из трех поддерживаемых методов компрессии — ZLib, BZip2 или LZMA.
- Использование сценариев. В отличие от других систем, которые генерируют установщики только на основе списка файлов и ключей реестра, NSIS имеет мощный язык сценариев. Он разработан специально для создания инсталляторов, и содержит команды, помогающие выполнять множество задач установки. Язык сценариев поддерживает переменные, функции и операции со строками, как и обычный язык программирования.
- Возможность добавления в инсталлятор широкого спектра функций: экстракция файлов с настраиваемыми параметрами перезаписи, копирование, переименование, удаление, поиск файлов и папок, вызов функций подключаемых DLL-библиотек, регистрация/отмена регистрации элементов управления DLL/ActiveX, выполнение исполняемых файлов, создание ярлыков, чтение/настройка/просмотр/удаление ключей реестра, манипуляции со строками и целыми числами, поиск окон на основе имени или заголовка класса и отправка им сообщений и многие другие.
- Наличие множества функций и проверок для целевой системы. Язык сценариев предоставляет команды, которые могут быть использованы в целевой системе. От простых функций, таких как создание папок и редактирование реестра, до изменения текстовых/двоичных файлов, изменения переменных среды и т.д. Используя один из предоставленных подключаемых модулей, пользователь даже может напрямую вызывать функции Windows API.
- Создание пользовательских диалогов и интерфейсов. NSIS позволяет создавать настраиваемые страницы Мастера установки программы, добавляя в них диалоговые окна, текстовые поля для ввода данных и другие интерактивные элементы. NSIS включает в себя классический и современный интерфейс Мастера, но пользователь может разработать собственный вариант.
- Подключение модулей. Функционал NSIS можно расширить с помощью подключаемых модулей, которые могут взаимодействовать с разрабатываемым инсталлятором. Они могут быть написаны на C, C++, Delphi или другом языке, и могут использоваться для выполнения ряда задач при инсталляции приложений или для модификации интерфейса инсталляторов. Например, плагин nsExec позволяет запускать любые команды командной строки, а BgImage — добавлять изображения на задний фон интерфейса инсталляторов.
- Поддержка веб-установки. Дистрибутив NSIS включает в себя набор подключаемых модулей, которые позволяют загружать файлы из интернета в процессе установки приложения. Это обеспечивает возможностью создания онлайн-установщиков.
- Простые и удобочитаемые форматы файлов. Формат сценария NSIS и формат, используемый для описания диалоговых окон и других интерактивных элементов интерфейса инсталлятора, просты, задокументированы и удобочитаемы. Пользователь может редактировать сценарии не только во встроенном, но и в любом другом текстовом любимом редакторе. Это также делает возможным автоматическое создание сценариев.