SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Nox App Player (NoxPlayer)

В данном списке представлены программы для замены Nox App Player (NoxPlayer). Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Nox App Player (NoxPlayer), которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

MEmu
MEmu

Версия 9.5.7.1

Программа для запуска Android-приложений на Windows

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (13)
Xemu
Xemu

Версия 0.8.136

Эмулятор приставки Xbox для Windows

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (15)
Citra
Citra

Версия 2.0

Эмулятор Nintendo 3DS для Windows

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
Yuzu Emulator
Yuzu Emulator

Версия 1734

Программа для эмуляции игр Nintendo Switch

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
BlueStacks
BlueStacks

Версия 5.22

Программа для запуска Andoid-приложений на Windows-компьютере

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (33)
PrimeOS
PrimeOS

Версия 2.1.3

Программа для установка PrimeOS на основе Android на Windows

Оценок пока нет
Andy
Andy

Версия 47.260

Программа для запуска Android-приложений на Windows-компьютере

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (3)
Android Studio
Android Studio

Версия 2021.2.1.15

Удобный инструмент для разработки под Android

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
LDPlayer
LDPlayer

Версия 9.0

Программа для эмуляции Android в Windows

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
Gameloop
Gameloop

Версия 3.11.726.100

Программа-эмулятор для запуска Android-приложений в Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (20)