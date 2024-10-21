SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Nox App Player (NoxPlayer)

Nox App Player (NoxPlayer)

Программа для запуска Android-приложений на Windows

4,3 (7)
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Актуальная версия 7.0.6.1
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История изменений

Версия 7.0.6.1

Что улучшили:

  • Работу GPS-карты.
  • Страницу с подарками в Game Center.

Исправления для Android 9 (64-bit):

  • Починили вылеты и отображение в игре Wuthering Waves.
  • Исправили вылеты в: Solo Leveling, Squad Busters, Clash Royale, Clash of Clans, Hay Day.
  • Оптимизировали производительность Android 9.

Исправления для Android 12 (64-bit):

  • Починили Wuthering Waves, Solo Leveling, Squad Busters, Clash Royale, Clash of Clans, Hay Day.
  • Оптимизировали производительность Android 12.

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Оценки программы

4,3

7 оценок Оценок пока нет

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